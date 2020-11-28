إدارة العمليات في الدفاع المدني القلب النابض لحياة أفضل للمواطن

غزة- الرأي

تعتبر أحد المكونات الرئيسية في مديرية الدفاع المدني، تستقبل نداءات المواطنين، وتوجه الطواقم المختصة على مستوى محافظات قطاع غزة نحو المهمات، لا يجفن لها عين، تعمل على مدار الساعة بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

"إدارة العمليات" تعد قلب الدفاع المدني، تنبض بالأمل للمواطنين، تضخ دماء الحياة على مدار الساعة إلى باقي جسم الجهاز، توجههم كل حسب تخصصه لاستمرار حياة المواطن وحماية ممتلكاته.

يتحدث المقدم أحمد الكحلوت مدير إدارة العمليات في الدفاع المدني عن دور إدارته وأبرز إنجازاتها والمعيقات التي تواجهها وتطلعاته لتطوير وتحسين جودة العمل.

دور مهم

وقال الكحلوت إن إدارة العمليات في جهاز الدفاع المدني هي واحدة من القطاعات والشرائح المهمة، لها دور أساسي، من مهامها استقبال الاتصالات من المواطنين وتوجيه الطواقم حسب تخصصها.

وأردف أن إدارة العمليات تدير خمس غرف موزعة على المحافظات الخمس مهمتها استقبال الاتصالات يوميا من المواطنين.

لكنه لفت أن إدارته تأثرت بشكل كبير بفعل الحصار و الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، متطرقا إلى نقص الكادر المتخصص وضعف وقلة معدات وأجهزة الاتصالات المطلوبة.

وقال إن عدد ضباط العمليات غير كاف، بالمقارنة مع كثافة الاتصالات التي تستقبلها غرف العمليات بالمحافظات، خاصة وقت الطوارئ كالمنخفضات الجوية والعدوان الإسرائيلي.

وأكد أنه وضع خطة تطويرية لإدارته للارتقاء بالكادر الموجود، وتدعيمه بعناصر جديدة ذات تخصصات وكفاءات علمية عملياتيه، وكذلك تطوير أداء الأقسام ذات الاختصاص في مجال العمليات والإحصاء والاتصالات والمراقبة وقراءة الخرائط، وتدعيمها بكادر علمي متخصص مهنيًا وفنيًا في هذه المجالات للارتقاء بالأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

معيقات العمل والتطوير

وتطرق إلى المعيقات التي تواجه عملهم، مؤكدا أن أهمها هو قلة عدد الكادر البشري المتخصص، وضعف الإمكانيات الفنية، ووسائل الاتصالات المتطورة، عازيا ذلك لمنع الاحتلال إدخال هذه المعدات للقطاع.

ونوه المقدم الكحلوت إلى أنه يسعى منذ توليه إدارة العمليات قبل نحو ستة أشهر لتطوير شبكة الاتصالات اللاسلكية في غرفة القيادة المركزية وفي غرف العمليات الفرعية بمحافظات القطاع.

وأضاف أنه يعمل على تطوير منظومة الاتصالات اللاسلكية من خلال إعادة صيانة الشبكة اللاسلكية بكل مكوناتها، وتصليح "الربيترات" المركزية، وكذلك تجهيز غرف العمليات بأجهزة اتصالات حديثة تكون قادرة على تلبية نداءات المواطنين بطريقة سريعة ومتميزة.

إنجازات وتطلعات

ويحرص مدير إدارة العمليات في الدفاع المدني أيضا على تطوير جودة العمل بإدارته، مشيرا إلى أنه عقد عدة دورات في فن المخاطبة اللاسلكية وقراءة الخرائط لعدد من ضباط العمليات في المحافظات.

وأكد أن إدارته نجحت بواجبها خلال أوقات الطوارئ والأزمات في إدارة الطواقم المتخصصة، وتوجهها حسب المهمات، وأضاف أنها تمكنت من تجاوز كثير من العقبات التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على أبناء شعبنا، من تشويش الإشارة اللاسلكية وقطع الاتصالات ومحاولات التسبب في ارتباكات على الشبكة.

وأكد اهتمامه بالتنسيق والتعاون بين جهاز الدفاع المدني وكافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والدولية كالصليب الأحمر والهلال الأحمر والبلديات ووزارة الأشغال العامة وشركات الاتصالات العاملة بقطاع غزة وأي جهة محلية أو رسمية يمكن أن تساهم وتساعد في تذليل العقبات، وتقديم خدمة أمثل للمواطن.