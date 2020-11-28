الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صفوان عبد الكريم الجعبري (27 عاما) على حاجز "الكونتينر" جنوب شرق القدس، ومأمون أيمن جابر (22 عاما) من حارة جابر شرق الخليل.