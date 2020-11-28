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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:46

الخليل – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صفوان عبد الكريم الجعبري (27 عاما) على حاجز "الكونتينر" جنوب شرق القدس، ومأمون أيمن جابر (22 عاما) من حارة جابر شرق الخليل.

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