الشرطة تحرر مخالفات بحق مخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إن الأجهزة الشرطية، حررت عدة مخالفات بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، من المحال والمنشآت التجارية والمركبات والمواطنين، خلال 48 ساعة الماضية.

وقالت في تصريح وصل "الرأي" اليوم السبت، إنها حررت 368 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب.

كذلك قامت بتحرير 96 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، وحجز 24 مركبة أخرى تكررت مخالفتها.

أيضاً قامت الشرطة بتوقيف 67 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، حيث تم توقيع تعهدات بحقهم، إضافة لإغلاق 165 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، بينها أكشاك ومقاهٍ.

كذلك قامت الشرطة بتوقيف 107 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 109 تعهدات بحق آخرين بعدم تكرارها، إضافة لإنهاء 90 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.