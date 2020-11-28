الصحة بغزة تطلق تحذيراً من "كورونا" عبر صفارات الإسعاف

غزة- الرأي:

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، تحذيراً للمواطنين من خطورة فيروس "كورونا" وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وذلك عبر صفارات سيارات الإسعاف التي جالت الشوارع.

واستمر إطلاق الصافرات لمدة ساعة واحدة، مع عبارات تحذر من مخاطر "كورونا" وتطالب المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة المُعلنة للتقليل من عدد الإصابات اليومية.

وتزامناً من فعالية وزارة الصحة، انطلقت حملة للتغريد على وسم #حياتك_غالية لحث المواطنين على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية لتفادي خطر فيروس "كورونا".

وطالب وزارة الصحة الجميع إلى تضافر الجهود وتقاسم المسؤولية في تعزيز وعي المواطنين وذلك بالتغريد على وسم الحملة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات بلغت 334 حالة بدرجات خطورة مختلفة وتشكل نسبة اشغال 66 % من القدرة السريرية المخصصة لمرضى كوفيد 19.

ولفتت إلى أن الحالات الخطيرة والحرجة بلغت اليوم 109 حالة وتشكل نسبة اشغال 72 % من اسرة العناية المخصصة لمرضى كوفيد 19 والعدد مرشح للزيادة.

وأكدت الوزارة أن الطاقة الانتاجية لمحطات الأكسجين في مستشفى غزة الأوروبي بلغت 2200 لتر في الدقيقة الواحدة ومع زيادة الحالات اليوم ارتفع استهلاك الاكسجين إليوم الى 2300 لتر في الدقيقة لذا بدأت الطواقم الطبية بدعمها باسطوانات الأكسجين.