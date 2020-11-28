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قطر تتبرع بتغطية عجز الأكسجين في مشفى غزة الأوروبي

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:18

مشفى غزة الأوروبي
مشفى غزة الأوروبي

غزة- الرأي:

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة اليوم السبت، أنها باشرت بتغطية العجز في كميات الأكسجين السائل لمصابي "كورونا" في مستشفى غزة الأوروبي.

وأكد السفير محمد العمادي في بيان أصدرته اللجنة، أنه يجري الترتيب لعملية توريد كميات من الأكسجين السائل اللازم لمصابي "كورونا" في المستشفى الأوروبي بغزة.

وأوضح "العمادي" أن اللجنة ستبدأ خلال أيام عملية توريد وتجهيز خزان الأكسجين السائل في مستشفى غزة الأوروبي، والمصنف بأنه مستشفى الوبائيات منذ بدء انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الكميات المقرر توريدها تكفي احتياج المستشفى لمدة أسبوعين، بتكلفة 55 ألف دولار أمريكي.

وبين أن هذه المنحة تأتي استجابة لمناشدات وزارة الصحة بغزة حول خطورة نقص الأكسجين في مشافي القطاع، بسبب تزايد حالات الإصابات الخطيرة والحرجة بفيروس "كورونا"، والتي يتواجد معظمها في مستشفى غزة الأوروبي.

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