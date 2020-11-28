منع شخصيتين إماراتيتين بارزتين من دخول فلسطين المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

منع الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شخصيتين بارزتين من الإمارات من دخول فلسطين المحتلة بعد وصولهما إلى مطار بن غوريون، بعد يومين على انطلاق الرحلات الجوية بين "أبوظبي" و"تل أبيب".

وذكر صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه بعد هبوط طائرة إماراتية تابعة لشركة "فلاي دبي" في مطار بن غوريون، رفضت السلطات الإسرائيلية السماح للشخصين الإماراتيين بالعبور، على الرغم من أنهما قدما بناء على دعوة خاصة من شركة "ليزر موديلنغ".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن قام الإمارتيان بملء النماذج التي تدل على أهليتهما الصحية كما هو مطلوب، رفضت ما يسمى بـ"سلطة السكان والهجرة" السماح لهما بالدخول.

وأضافت أن المواطنين الإماراتيين احتجا على طابع التعامل معهما، إلا أنهما اضطرا للصعود للطائرة والعودة إلى الإمارات، فيما لم يتم الكشف عن هويتهما.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المطار قولها إنّ الحديث يدور عن "شخصيتين تحظيان باحترام كبير في الإمارات".

في السياق، رفضت سلطات الاحتلال السماح لعشرة إسرائيليين اليوم بالسفر إلى الإمارات بحجة أنّ وزارة الخارجية في "تل أبيب" لم تعالج قضية دخولهم إلى أبوظبي.

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن من بين الإسرائيليين الذين لم يتمكنوا من التوجه للإمارات، رجال أعمال.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعتا على اتفاق يعفي الإماراتيين والإسرائيليين من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة.