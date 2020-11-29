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الطقس: أجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:18

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئياً إلى صاف، وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئياً إلى صاف، وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا، وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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