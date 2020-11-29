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سفينة عملاقة “قابلة للتمدد” بأكبر أشرعة في العالم…

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:28

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أطلقت شركة سويدية مشروعا جديدا لبناء سفينة عملاقة حاملة للسيارات تعمل بطاقة الرياح، مزودة بأشرعة قابلة للتمدد والدوران.
وبالرغم من أن السفينة الجديدة التي أطلق عليها اسم “Oceanbird”، تبدو سفينة المستقبل، إلا أنها عادت للتاريخ القديم من أجل استثمار طاقة تكاد تختفي في عالم السفن العملاقة وهي طاقة الرياح.
وبحسب “سي إن إن” يتم تصميم حاملة السيارات الجديدة من قبل شركة “Wallenius Marine” السويدية، بدعم من الحكومة السويدية وعدد من المؤسسات البحثية في البلاد.
وستكون السفينة الشراعية العملاقة قادرة على عبور المحيط الأطلسي محملة بحوالي 7 آلاف سيارة ومركبة بطول يبلغ حوالي 650 قدما (حوالي 198 مترا).
لكن السفينة الجديدة ستبدو مختلفة تماما بسبب تصميم اشرعتها الغريب والقابل للتمدد والدوران، حيث يعلو بدن السفينة خمسة “أشرعة مجنحة” متداخلة يبلغ ارتفاع كل منها 260 قدمًا، قادرة على الدوران 360 درجة دون لمس بعضها البعض.
وبحسب المصدر تستطيع الأشرعة المصنوعة من الفولاذ والمواد المركبة توليد قوة دفع كافية للسفينة التي تزن 35000 طن.

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