"الكابنيت" يبحث اليوم خصم رواتب الأسرى من أموال المقاصة

القدس المحتلة - الرأي

قالت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية، إنّ المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي، سيبحث في اجتماعه المقرر اليوم الأحد مصادرة مبلغ 600 مليون شيقل من أموال الضرائب التي يجمعها للسلطة الفلسطينية "المقاصة".

وقال مراسل السياسي للصحيفة أرئيل كهانا، في تغريدة له عبر صفحته في موقع "تويتر" مساء أمس السبت: "إنّ مصادرة هذه الأموال، يأتي مقابل رواتب دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم، في عام 2019"، لافتاً إلى أنّ القرار جاء بعد اجتماعين تنسيقيين مع الفلسطينيين، وتم إبلاغهم بالاقتطاع المتوقع.

يُذكر أنّ وسائل إعلام عبرية، كشفت مساء يوم السبت، أنّ المجلس الوزاري للاحتلال سيجتمع اليوم لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة.