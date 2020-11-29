مستوطنون يشرعون بتجريف جديد لإنشاء مستوطنة بسلفيت

سلفيت- الرأي

شرعت صباح اليوم الأحد، جرافات ضخمة تابعة للمستوطنين وبحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجريف منطقة الراس والمحاجر غرب سلفيت.

وقال شهود عيان بالمنطقة إن عملية التجريف هي عملية جديدة لتلك المنطقة وذلك دون اخطار المزارعين بتجريف اراضيهم.

وكان أحد قادة المستوطنين قال سابقاً بانه سيجري تجريف المنطقة باكملها لانشاء مستوطنة جديدة .

بدوره، افاد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، أن المنطقة التي يجري تجريفها تتبع سلفيت وهي منطقة غنية بالحجر الاحمر، ومشرفة على مدينة سلفيت وثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية مستوطنة "اريئيل".

واوضح ان المنطقة تقع بمنطقة"ج"بحسب تصنيفات "اوسلو" ، وسبق ان منع الاحتلا ل المزارعين من زراعتها او المواطنين من تجريفها لاستخراج الحجر الاحمر النادر جدا ذو السعر المرتفع وهو ما تسبب بخسارة مئات ملايين الدولارات لسلفيت وقراها.

ولفت معالي ان الاحتلال يواصل تجريف اكثر من الف دونم في منطقة راس قرة وواد عبد الرحمن شمال سلفيت وذلك لانشاء مئات الشقق ومختبرات تتبع جامعة مستوطنة "اريئيل" والتي تشهد تسارع وانتعاش كبير جدا في البنى التحتية والمنشأت.

واكد معالي ان سلفيت وقراها تعتبر منكوبة بالاستيطان حيث يتسارع بناء 25 مستوطنة فوق اراضي سلفيت وقراها ، وبعض هذه المستوطنات تتادخل مع اراضي رام الله ونابلس وطولكرم وقلقيلية.

