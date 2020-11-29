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سيخضع اليوم لعملية قلب مفتوح

أسير من طولكرم يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:09

الأسير عايد خليل
الأسير عايد خليل

رام الله - الرأي

قال نادي الأسير اليوم الأحد، إن الأسير عايد خليل (55 عامًا) من بلدة قفين في طولكرم، يواجه وضعًا صحيًا خطيراً، بعد أن تبين أنه يعاني من انسداد في أحد الشرايين الرئيسية في القلب، ومن المفترض أن يخضع اليوم، لعملية قلب مفتوح في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث جرى تأجيلها نهاية الأسبوع الماضي لأسباب صحية.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير خليل يعاني من مشاكل صحية أخرى، نتجت جرّاء سنوات الاعتقال الطويلة وما رافقها من ظروف قاسية، وتفاقمت مؤخراً، إلى أن تم تشخيص وضعه الصحي بعد إجراء عملية قسطرة له نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر النادي أن الأسير عايد خليل، اُعتقل عام 1989 وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، واستمر اعتقاله حتى عام 2011، حيث جرى الإفراج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، وأعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014 إلى جانب العشرات من رفاقه المحررين في الصفقة، كما وأعاد له الحكم المؤبد.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسير خليل، مجددا مطالبته لكافة جهات الاختصاص بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى على وجه الخصوص، في ظل ما يواجهونه من إهمال طبي متعمد وظروف اعتقالية قاسية، تسببت في تفاقم الوضع الصحي للعشرات من الأسرى، وما زاد من احتمالية المخاطر على حياتهم، استمرار انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

يُشار إلى أن عايد خليل أب لثلاثة أطفال وهم (سلمان، وجنان وأفنان)، أكبرهم يبلغ من العمر تسع سنوات، وأصغرهم أفنان التي أبصرت النور ووالدها رهن الاعتقال، علماً أن زوجته لم تتمكن من زيارته منذ شهر شباط الماضي، وفق نادي الأسير.

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