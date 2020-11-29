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أردوغان: سنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:52

اردوغان
اردوغان

وكالات-الرأي:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "إن تركيا ستواصل كفاحها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

وجاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان، اليوم الأحد، إلى المشاركين في افتتاح المبنى الجديد لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" في اسطنبول، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتابع أردوغان: "نسعى في كافة المحافل للدفاع عن قضية القدس ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لإنهاء سياسات الاحتلال والظلم والإبادة الجماعية ضد أخوتنا الفلسطينيين".

وأضاف: "سنواصل كفاحنا من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وموحدة عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967 بناء على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وأكد الرئيس التركي أن القدس ليست قضية المسلمين الذي يعيشون في فلسطين فقط، بل هي قضية كامل العالم الإسلامي البالغ عدد سكانه 1.8 مليار نسمة.

وأشار إلى أن الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها رابطة "برلمانيون لأجل القدس" تعد صوت قضية الشعب الفلسطيني العادلة على الصعيد العالمي.

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