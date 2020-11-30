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أسعار صرف العملات اليوم

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:18

غزة - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:

الدولار الامريكي:3.31 ش
الدينار الاردني:4.68 ش
اليورو الاوروبي:3.95 ش
الجنيه المصري:0.21 ش

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