أسعار صرف العملات اليوم

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.31 ش
الدينار الاردني:4.68 ش
اليورو الاوروبي:3.95 ش
الجنيه المصري:0.21 ش
عاجل |
30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:18
غزة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.31 ش
الدينار الاردني:4.68 ش
اليورو الاوروبي:3.95 ش
الجنيه المصري:0.21 ش
08:43"الإتصالات" تنشر مجموعة تعليمات بخصوص صرف الرواتب عبر مكاتب البريد
08:16الصحة تتسلم قسمي الاستقبال والعناية المركزة في مستشفى الصداقة
08:38أرسنال يسقط بثنائية في عقر داره أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنكليزي
08:36تعطل خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية لشمال غزة
08:36مواعيد انتخابات اتحادات ألعاب القوى و الطاولة واليد