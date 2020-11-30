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الطقس: أجواء غائمة جزئيا واعتدال في درجات الحرارة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:19

فلسطين المحتلة - الرأي

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية  إلى شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية  إلى شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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