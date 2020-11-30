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بحجة عدم الترخيص

الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا في الطيرة بالداخل المحتل

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:21

صورة رمزية
صورة رمزية

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت آليات الاحتلال بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، منزلا يعود لإحدى العائلات في مدينة الطيرة وسوته بالأرض، بذريعة البناء دون ترخيص، فجر اليوم الاثنين.

وذكرت مصادر محلية أن البيت يعود لـ إسلام قشوع، أحد سكان الطيرة، وهدمته سلطات الاحتلال دون إنذار مسبق، كما ذكر أقارب للعائلة.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة فرضت طوقاً على المنطقة الشمالية في المدينة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات والجرافات المنزل.

وتواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل العربية رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 180 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.

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