4 أسباب رئيسية وراء آلام الترقوة

الترقوة هي العظم الفريد على شكل حرف S الموجود في الجزء السفلي من الرقبة ، أحد جانبيها يتصل بعظم صدرك والطرف الآخر يتصل بكتفيك، وفي كثير من الأحيان ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth "، قد تشعر بانزعاج طفيف أو ألم في هذه العظام ، والذي يتجاهله الناس عادة، لكن هل تعرف ما يمكن أن يؤثر عليه ألم عظام الترقوة؟ إذا كانت المشكلة شديدة ، فقد يكون من الصعب التحدث والنوم والاستدارة والاستلقاء.

في بعض الحالات ، يتم علاج هذا الألم في وقت قصير ببعض العلاجات المنزلية ، ولكن في بعض الحالات ، من الضروري طلب المساعدة الطبية على الفور، إذا كانت لديك أيضًا مشكلة (في هذه المنطقة حول الرقبة) في عظمة الترقوة ، فقد تكون هذه هي الأسباب التالية وراءها.

أسباب ألم الترقوة



آلام الترقوة في العمود الفقري

عندما تلتقي العظمتان ، يكون هناك واقي من الأنسجة في الجسم لحماية العظام من الاحتكاك، يمكن أن يسبب هشاشة العظام هذا الدفاع عن المفاصل ، مما قد يؤدي إلى ألم شديد في العظام، لذا إذا كان لديك هذا الألم في أي مفصل من الجسم ، بما في ذلك الترقوة؟ موجود هناك منذ عدة أيام ولم يتحسن ، يجب عليك مراجعة الطبيب ، وقد يطلب منك تناول الأدوية أو التحقق من علامات وأعراض التهاب المفاصل.

الوضعية السيئة في النوم أو الجلوس

هل تعلم أن الوضعية السيئة يمكن أن تسبب ألمًا في الترقوة؟ نعم ، إليك بعض الحالات ، النوم في اتجاه معين لفترة طويلة ، بعد الاستيقاظ في الصباح ، والجلوس القرفصاء أثناء الرحلة، في معظم الحالات ، يتم علاج هذا النوع من المشاكل تلقائيًا في غضون ساعات قليلة بمساعدة التمدد وتطبيق مرهم المسكن، ومن ثم ، فإن الموقف السيئ لا يدعو للقلق بشأن هذا الألم، ولكن إذا استمر الألم وعدم الراحة ، فيمكنك تناول أدوية مسكنة للألم ، بناءً على نصيحة الطبيب.

ضغط على الأوعية الدموية المحيطة



في كثير من الأحيان ، تسبب عظمة الترقوة ضغطًا غير ضروري على الأوعية الدموية المحيطة ، مما يسبب لك الشعور بالألم، وتوصف هذه المشكلة بمتلازمة مخرج الصدر، يمكن أن تحدث هذه المتلازمة لأسباب مختلفة ، مثل السمنة ، أو ممارسة التمارين الرياضية القاسية ، أو الرفع المفاجئ لوزن ثقيل ، أو بسبب بعض الإصابات في مثل هذه الحالة ، يمكن للطبيب أن يقدم لك النصيحة المناسبة فقط بعد فحصك بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية.

إصابة المفاصل وآلام الترقوة



عليك أن تضع هذا في اعتبارك أنه ليس كل آلام المفاصل هي هشاشة العظام، ففي كثير من الأحيان ، تسبب الإصابة الطفيفة الكثير من الضرر للمفاصل ، مما قد يسبب الألم، وقد تشعر بهذا الألم إذا تعرضت لإصابة حول الترقوة أو تعثرت على كتفيك، في مثل هذه الحالات ، عادة ما يتم علاج الألم عن طريق بلسم مسكن ، أو حقن أو عبوات ساخنة ، أو مسكنات للألم ، ولكن حتى إذا استمرت المشكلة ، فمن الضروري طلب نصيحة الطبيب.