إعدام أكثر من 10000 ديك رومي بانجلترا بسبب انفلونزا الطيور

من المنتظر إعدام أكثر من 10000 ديك رومي في مزرعة في شمال انجلترا بسبب انتشار انفلونزا الطيور هناك.

وأعلنت سلطات البيئة في المنطقة اليوم الأحد أنه سيتم إعدام 10500 طائر في إجراء خاضع للإشراف من أجل منع انتشار المرض.

كما نوهت السلطات إلى إنشاء منطقة أمنية في دائرة يبلغ نصف قطرها عدة كيلومترات حول المزرعة الواقعة في نورث يوركشاير.

وقالت كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء البيطريين:" نبحث بمثابرة شديدة عن أي مؤشرات للأمراض في المنطقة من أجل السيطرة على الوباء والقضاء عليه".

ولا تعتبر انفلونزا الطيور خطرا على الإنسان، كما صرحت هيئة الصحة العامة في انجلترا أن هذا المرض لا يشكل أيضا خطرا على سلامة الغذاء، ولفتت إلى أنها تقدم المشورة والرعاية للعاملين في المزرعة بشكل مكثف.

وكانت دول أخرى من بينها ألمانيا قد شهدت تفشيا لانفلونزا الطيور.