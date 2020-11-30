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سنغافورية تنجب طفلًا يحمل أجسامًا مضادة لفيروس كورونا

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:32

سنغافورية تنجب طفلًا يحمل أجسامًا مضادة لفيروس كورونا
سنغافورية تنجب طفلًا يحمل أجسامًا مضادة لفيروس كورونا

أنجبت امرأة من سنغافورية أصيبت بفيروس كورونا المستجد خلال فترة الحمل، طفلا تبين أنه يحمل أجساما مضادة لمرض "كوفيد – 19".

ووفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" المحلية، تم تشخيص إصابة سيلين نغ تشين، البالغة من العمر 31 عاما، بفيروس كورونا المستجد، عندما كانت حاملاً في الأسبوع العاشر في آذار/مارس الماضي.

وبحسب الصحيفة، اكتشفت سيلين إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من رحلة إلى أوروبا في الربيع الماضي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أنجبت سيلين طفلا أظهرت التحاليل وجود أجساما مضادة لمرض كوفيد – .19

وقالت المرأة : "إنه أمر مثير للاهتمام للغاية. قال طبيب الأطفال إن الأجسام المضادة لكوفيد 19 التي كانت موجودة لدي قد اختفت، لكن طفلي يحمل هذه الأجسام. وبرأي الاطباء أن الأجسام المضادة قد انتقلت إلى الجنين أثناء الحمل".

ومن جانبها أوضحت كبيرة المتخصصين في الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية، آنا سيماكوفا، أن انتقال عدوى فيروس كورونا من الأم إلى الطفل لم يتم إثباته بعد.

وفي المقابل، تنتقل الأجسام المضادة من الأم إلى طفلها وتبقى لمدة تصل إلى عام كامل.

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