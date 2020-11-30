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رئيس فنزويلا يدعو لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:51

رئيس فنزويلا يدعو لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة
رئيس فنزويلا يدعو لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة

الرأي- وكالات

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأحد، لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007.

جاء ذلك في بيان نشره “مادورو” بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وقال مادورو: “في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نرسل تحياتنا وتقديرنا لأولئك الذين يواصلون المقاومة بشجاعة وكرامة”.

وأضاف: “فنزويلا ترفع صوتها في التمرد من أجل القضية النبيلة لدولة فلسطين. كفى حصارا!”.

يشار إلى أن الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز، أغلق سفارة بلاده لدى تل أبيب، رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين عامي 2008 – 2009.

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