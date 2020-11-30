النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2692) الاثنين30/11/2020
أخبار فلسطينية
· اشتية يدعو للاعتراف بدولة فلسطين تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية
- إسرائيل تتجه إلى الخصم من الأموال المتراكمة للسلطة
- الخارجية الفلسطينية تدعو لاتخاذ إجراءات فعالة لمساءلة الاحتلال على جرائمه
- عباس يزور الأردن ومصر للمرة الأولى منذ تفشي كورونا
- القمة الفلسطينية - الأردنية تشدّد على تكثيف الجهود الدولية لتحقيق سلام...
- »القدس: جرافات الاحتلال تهدم درجاً يؤدي إلى المقبرة اليوسفية لإقامة حديقة...
- »"
- الصحة بغزة ستعيد النظر في بروتوكولات التعامل مع كورونا
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أخبار إسرائيلية
- المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها
- تهديد إسرائيلي ضدّ التموضع الإيراني في سوريا
- العليا" الإسرائيلية تمنح حكومة الاحتلال مهلة حتى تموز المقبل بشأن إخلاء...
- الاحتلال يصادق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية
- الصحة الإسرائيليّة: 557 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية
- مندلبليت لغانتس: أوقف عمل لجنة تحقيق الغواصات
- كوخافي: يقظون "للتطورات المحتملة" في المنطقة
- نتنياهو: انتشار كورونا يزداد وقد نوقف التسهيلات
اخبار دولية
اخبار عربية
- قطر تغطي العجز بكميات الأكسجين لمصابي ‘كورونا’ في غزة
- البحرين تصعّد التطبيع مع إسرائيل وتوقع مذكرة لتبادل الرحلات الجوية غدا
- إذلال الإماراتيين في مطار بن غوريون الإسرائيلي
- الرئيس التركي: سنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
- الملك عبد الله: الإجراءات الأحادية بالقدس مرفوضة
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- تنديد فلسطيني بـ”قرصنة” إسرائيل لجزء من أموال الضرائب
- رئيس فنزويلا يدعو لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة
- ردا على تعريف «التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست» لمعاداة السامية: مثقفون عرب يدعون…
- البحرين تصعّد التطبيع مع إسرائيل وتوقع مذكرة لتبادل الرحلات الجوية غدا
- المخاوف من «التطبيع المجاني» المتسارع وبحث مرحلة ما بعد ترامب وراء اجتماع الرئيس…
- اشتية يدعو للاعتراف بدولة فلسطين تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية
- قطر تغطي العجز بكميات الأكسجين لمصابي ‘كورونا’ في غزة
- الأوضاع الصحية للأسرى المرضى تتفاقم وإهمال الاحتلال الطبي يهدد حياتهم بخطر الموت
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الشرق الأوسط
· غزة تتلقى أجهزة تنفس من «الصحة العالمية»
- استنفار إسرائيلي على الحدود يثير مخاوف من حرب
- المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها
- قمة مصرية ـ فلسطينية اليوم في القاهرة
- إسرائيل تتجه إلى الخصم من الأموال المتراكمة للسلطة
- تهديد إسرائيلي ضدّ التموضع الإيراني في سوريا
الاخبار اللبنانية
الخليج الإماراتية
- عباس يزور الأردن ومصر للمرة الأولى منذ تفشي كورونا
- الأردن يدعو لتكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الاهرام المصرية
- منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار الملاريا بسبب نقص التمويل
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الشروق المصرية
- العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يعبران عن أملهما في إحياء بايدن لعملية السلام
- الكابينيت الإسرائيلي يقرر خصم رواتب الأسرى ويحول 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية
- في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. كوبا: ندعم فلسطين بقوة
الغد الأردنية
- فروانة: 4300 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي
- الاحتلال يهدم درجا يؤدي إلى “الأقصى”
- تراجع خطوات المصالحة الفلسطينية على وقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال
الشرق القطرية
- في فلسطين.. الحب أقوى من الاحتلال
- مظاهرات للمطالبة باستقالة نتنياهو
- دافع بشدة عن الإسرائيليين.. وفد بحريني يصلي سراً في الأقصى خشية من الطرد
- الخارجية الفلسطينية تدعو لاتخاذ إجراءات فعالة لمساءلة الاحتلال على جرائمه
- إذلال الإماراتيين في مطار بن غوريون الإسرائيلي
- الرئيس التركي: سنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- المخابرات الإيرانية تنشر صور المتهمين بإغتيال العالم فخري زادة.. فمن هم؟
- توغل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
- العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة
- هل أوقفت "الاقتصاد" بغزة توريد منتجات الألبان من الضفة؟
- الصحة بغزة تعيد النظر في بروتوكولات التعامل مع فحوصات "كورونا"
- "المتابعة الحكومية" توضح محددات للإغلاق الشامل
- داخلية غزة تتحدث عن آخر مستجدات فرض الإغلاق الشامل
القدس
- صحيفة عبرية: حزب غانتس يدرس إمكانية حل الأزمة السياسية
- 3 وفيات جديدة جراء كورونا بمحافظة طولكرم
- اعتقال 3 مواطنين خلال اقتحامات متفرقة ببيت لحم
- المعارضة تأمل بإسقاط حكومة نتنياهو وتعول على حزب غانتس
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الحياة الجديدة
- الاتحاد العام للاعلاميين العرب يكرم الزميلة ديالا جويجان
- صرخة من قلب الخان الأحمر...تحذير من عزل القدس وتقسيم الضفة
- اعتصام جماهيري في الخان الأحمر بالتزامن مع جلسة النظر في قرار هدمه
- الاحتلال يهدم درجا يؤدي إلى باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى
صحيفة الأيام
- القمة الفلسطينية - الأردنية تشدّد على تكثيف الجهود الدولية لتحقيق سلام...
- »القدس: جرافات الاحتلال تهدم درجاً يؤدي إلى المقبرة اليوسفية لإقامة حديقة...
- »"العليا" الإسرائيلية تمنح حكومة الاحتلال مهلة حتى تموز المقبل بشأن إخلاء...
- »فعالية في الخان الأحمر ضد محاولات المسّ به
- »"كورونا" في فلسطين: ارتفاع الإصابات النشطة وإغلاق بلدات ومؤسسات رسمية
- »إسرائيل تحذر رعاياها من السفر للإمارات والبحرين
- »"الكابينيت" الإسرائيلي يصادق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة وخصم 600 مليون
- »"معرض لفتا".. جولة فنيّة بين أزقة وجع متوارث!
وكالة الرأي
- 3 حالات وفاة بفيروس كورونا في طولكرم
- "الإتصالات": تعليمات بخصوص صرف الرواتب عبر مكاتب البريد
- تعطل خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية لشمال غزة
- جرافات الاحتلال تهدم درجاً يؤدي للمقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق غزة
- الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا في الطيرة بالداخل المحتل
- صرف المنحة القطرية لشهر 11 يوم الخميس
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وكالة صفا
- توغل محدود لجرافات الاحتلال وسط قطاع غزة
- الاحتلال يقرر تحويل 2.5 مليار شيقل للسلطة وخصم فاتورة رواتب الأسرى
- العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة
- بالفيديو الاحتلال يهدم سلمًا تاريخيًا في باب الأسباط بالقدس
- الصحة بغزة ستعيد النظر في بروتوكولات التعامل مع كورونا
وكالة سما
- خطة لثلاث سنوات لحكومة اشتية للتعافي.. وهكذا ستُسدد مستحقات موظفي السلطة
- اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
- ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني
- صحيفة عبرية: نتنياهو يعتزم زيارة مصر قريبا لبحث العلاقات الاقتصادية
- مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة
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وكالة فلسطين اليوم
- إصابة شاب واعتقالات واسعة في مواجهات واقتحامات في الضفة والقدس
- توغل "إسرائيلي" وإطلاق نار شرق البريج
- الحكومة : نرفض أي اقتطاعات من أموال المقاصة ولن نقبل بها
- توانة... بوابة المسافر المهمشة بالبعد والاستيطان
- : جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن المضي في مقاومته وجهاده
عرب 48
- الملك عبد الله: الإجراءات الأحادية بالقدس مرفوضة
- النيابة الإسرائيلية: اعتبارات سياسية واسعة لتأجيل إخلاء الخان الأحمر
- جرافات الاحتلال تهدم درجا يؤدي إلى باب الأسباط
- الاحتلال يصادق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية
- الصحة الإسرائيليّة: 557 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية
- مندلبليت لغانتس: أوقف عمل لجنة تحقيق الغواصات
- كوخافي: يقظون "للتطورات المحتملة" في المنطقة
- نتنياهو: انتشار كورونا يزداد وقد نوقف التسهيلات
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وكالة وفا
- اشتية: إسرائيل تفرض أمرا واقعا متدهورا وعلى العالم الدفع لإن ...
- الرئيس يستقبل وزير الخارجية المصري
- الاحتلال يتوغل شرق مخيم البريج ويجرف أراضي
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- حدث في مثل هذا اليوم
30 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2003م أهالي رفح يخرجون بمظاهرة أمام معبر رفح الحدوديّ و هاجموا الوفد الفلسطينيّ المشارك في حفل توقيع "وثيقة جنيف" خلال خروجه من المعبر تجاه الأراضي المصريّة.
- 2002م مهروب معتقلين من سجن عسقلان حيث تمكنا مجاهدان قسّاميان أسيران من تجاوز الاحتياطات الأمنية لسجن عسقلان ، و هربا منه ، و هما محمد الحاج صالح من جنين (26 عاماً) ، و محمد رمضان (28 عاماً) .
- 1988 م الجمعية العامة للأمم المتحدة توبخ الولايات المتحدة لرفضها منح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك
- 1983 م جرح خمس مائة شخص في بنغلادش إثر مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين من المعارضة.
- 1970 م الجمعية العامة تدين إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين وتصدر القرار رقم 2649 الذي يتضمن تأكيد أهمية تحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها والإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة.
- 1969 م إسرائيل تعلن اعتقال خلية فدائية تضم ثلاثة مقاومين فلسطينيين قامت بعمليات تفجير في مدينة تل أبيب.
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