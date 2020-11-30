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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2692) الاثنين30/11/2020

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:29

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2692)  الاثنين30/11/2020

 

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30 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2003م أهالي رفح يخرجون بمظاهرة أمام معبر رفح الحدوديّ و هاجموا الوفد الفلسطينيّ المشارك في حفل توقيع "وثيقة جنيف" خلال خروجه من المعبر تجاه الأراضي المصريّة.
  • 2002م مهروب معتقلين من سجن عسقلان حيث تمكنا مجاهدان قسّاميان أسيران من تجاوز الاحتياطات الأمنية لسجن عسقلان ، و هربا منه ، و هما محمد الحاج صالح من جنين (26 عاماً) ، و محمد رمضان (28 عاماً) .
  • 1988 م الجمعية العامة للأمم المتحدة توبخ الولايات المتحدة لرفضها منح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك
  • 1983 م جرح خمس مائة شخص في بنغلادش إثر مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين من المعارضة.
  • 1970 م الجمعية العامة تدين إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين وتصدر القرار رقم 2649 الذي يتضمن تأكيد أهمية تحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها والإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة.
  • 1969 م إسرائيل تعلن اعتقال خلية فدائية تضم ثلاثة مقاومين فلسطينيين قامت بعمليات تفجير في مدينة تل أبيب.
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