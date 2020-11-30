قائمة أسعار الفواكه والخضروات في غزة

10:14الصحة: 5 وفيات و748 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟