قائمة أسعار الفواكه والخضروات في غزة

عودة الفراولة بـ14 شيكل.. هذه قائمة أسعار الفواكه والخضار اليوم الاثنين:
أولًا: أسعار الخضروات:
البندورة: 1 ك = 2.5 – 3 شيكل
خيار: 5 – 6 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل
بطاطا: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 1ك = 3.5 – 4 شيكل
السبانخ: 1 ك = 2 شيكل
سلق: 1 ك = 1.5 شيكل
ملوخية رفحاوية: 1ك = 2 شيكل
فاصوليا خضرا: 1ك = 6 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 4 شيكل
باذنجان: 1ك = 2 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 شيكل
بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة: 2 – 3 شيكل
ملفوف: 3 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
بامية: 1ك = 12 شيكل
بنجر: 1ك = 4 شيكل
قرع بلدي: 1ك = 4 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
فجل: 3 رأس: 1 شيكل
جرادة: 1 شيكل
بقدونس: 1 شيكل
نعنع: 1 شيكل
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ثانيًا: أسعار الفواكه:
موز: 4 -5 ك = 10 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
أجاص: 1 ك = 3 – 4 شيكل
بوملي (حبة) = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 4 – 5 ك = 10 شيكل
كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6.5 شيكل
كيوي: 1ك = 6 شيكل
رمان: 1ك = 3 شيكل
فقوس: 1ك = 2.5 شيكل
قشطة: 1ك = 15 شيكل
فراولة: 1ك = 14 شيكل