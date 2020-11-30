وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعزز تعاونها مع شركة "أوريدو فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" يدعو توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات على المصانع والمنشآت بخانيونس ورفح وكالة الرأي الفلسطينية 10 أسرى مصابين بالسرطان في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ 481 قضية وتوقف 104 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية المبـــاحث العامة تُنجز قضيتي سطو وسرقة بقيمة "8500 " دولار وكالة الرأي الفلسطينية الطالب "الحاج" يمثل فلسطين في المخيم الكشفي العربي الافتراضي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تغلق 174 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية بلديتي خان يونس والمغراقة يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تطلع مسئولي القطاع الحكومي على مشاريع البلدية
أخبار » أخبار الأسرى

10 أسرى مصابين بالسرطان في سجون الاحتلال

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:02

رام الله – الرأي:

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن ارتفع عدد الأسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى عشرة، وذلك بعد تشخيص إصابتين جديدتين.

وقالت الهيئة اليوم الاثنين، إن الأسيرين المصابين هما: نضال أبو عاهور (45 عاما) من بيت لحم، الذي يعاني من سرطان الكلى بعد مماطلة الاحتلال في علاجه من غسيل الكلى، ومعتقل بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي، وهو أب لـ7 أبناء، والأسير عماد أبو رموز (46 عاما) من الخليل، الذي يعاني من ورم سرطاني، ومعتقل منذ العام 2004، ومحكوم بالسجن 25 عاما.

وأشارت الهيئة إلى طلبها تشكيل لجنة طبية لزيارة الأسرى المرضى، من أجل الاطلاع على أوضاعهم، كما تواصلت مع الصليب الأحمر من أجل تقديم العلاج اللازم للمصابين بالسرطان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أمير الظل" يطلق روايته الجديدة "ورود برائحة الدم"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟