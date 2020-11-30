10 أسرى مصابين بالسرطان في سجون الاحتلال

رام الله – الرأي:

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن ارتفع عدد الأسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى عشرة، وذلك بعد تشخيص إصابتين جديدتين.

وقالت الهيئة اليوم الاثنين، إن الأسيرين المصابين هما: نضال أبو عاهور (45 عاما) من بيت لحم، الذي يعاني من سرطان الكلى بعد مماطلة الاحتلال في علاجه من غسيل الكلى، ومعتقل بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي، وهو أب لـ7 أبناء، والأسير عماد أبو رموز (46 عاما) من الخليل، الذي يعاني من ورم سرطاني، ومعتقل منذ العام 2004، ومحكوم بالسجن 25 عاما.

وأشارت الهيئة إلى طلبها تشكيل لجنة طبية لزيارة الأسرى المرضى، من أجل الاطلاع على أوضاعهم، كما تواصلت مع الصليب الأحمر من أجل تقديم العلاج اللازم للمصابين بالسرطان.