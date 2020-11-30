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إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه قرب سلفيت

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:29

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فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عدد من الشبان والصحفيين الاثنين، عقب مهاجمتهم من قبل مستوطنين بحماية من جنود الاحتلال، خلال فعالية مناهضة للاستيطان قرب سلفيت، اليوم.

وقالت مصادر إعلامية، إن عدداً من الصحفيين أصيبوا بجروح طفيفة، جراء مهاجمتهم من قبل مستوطنين، خلال تغطيتهم للفعالية.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان والمستوطنين يساندهم جنود الاحتلال، عقب إحراق بؤرة استيطانية أقيمت في المكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان، خلال المواجهات التي اندلعت في المكان.

وتتعرض محافظة سلفيت لهجمة متواصلة من قبل الاحتلال، لمصادرة أراضيها لصالح الاستيطان.

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