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لقاء للفصائل بغزة غداً بعنوان "تطورات المشهد الفلسطيني"

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:06

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غزة- الرأي:

 

من المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة غداً الثلاثاء، لقاءً وطنياً بعنون "تطورات المشهد الفلسطيني"، وذلك في العاشرة صباحاً داخل قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة.

وسيشمل اللقاء عدة كلمات لقادة الفصائل الفلسطينية أبرزهم، نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش.

كما سيتحدث خلال اللقاء جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وصالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية.

وسيتحدث أيضاً، مسئول المبادرة الوطنية في قطاع غزة، عائد ياغي، ولؤي القريوتي مسئول القيادة العامة، ومحي الدين أبو دقة مسئول الصاعقة، وخالد أبو هلال عن فصائل المقاومة.

يذكر أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، سيُدير اللقاء المذكور.

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