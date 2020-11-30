غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة في غزة، بالتعاون مع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، وأكاديمية المسيري للدراسات والتدريب، ومركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا عن إطلاق مسابقة لأفضل بحث علمي حول التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الهيئة أن المسابقة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي في مباحث تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتعزيز الثقافة الفلسطينية والتوعية بأهمية محاربة التطبيع، ولفت الانتباه للمخاطر المحدقة بالقضية، والمؤامرات الصهيونية حولها.

وبينت أنها تسعى من خلالها لإبراز أهمية الثقافة كوسيلة فعالة لمقاومة العدو الصهيوني، وتعزيز الانتماء والشعور الوطني الفلسطيني والاسلامي والعربي تجاه القضية الفلسطينية، والمساهمة في تزويد المكتبة العربية بإنتاج فكري حول التطبيع.

وحول شروط المشاركة في المسابقة، أكدت ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة أدناه، والتقيد بمنهجية البحث العلمي، وتقديم بحث علمي أصيل، ولم يسبق نشره.

وأكدت أنه يجب ألا تقل عدد كلمات البحث عن 5000 كلمة وألا تزيد عن 10000 كلمة بما في ذلك الهوامش وقائمة المراجع.

وشددت على ضرورة الالتزام بحجم الخط 14 في المتن ما عدا العناوين الرئيسة فتكون 14 غامق، و12 في الهوامش السفلية، ونوع الخط Simplified.

وأشارت إلى أنه يجب أن يتم تسليم الأبحاث المشاركة إلكترونيًا عبر إيميل المسابقة المعلن عنه في هذا الإعلان، موضحة أن الباحثين من قطاع غزة يتم تسليم نسختين ورقيتين من الأبحاث إضافة إلى النسخة الإلكترونية.

وقالت "يجب أن يتضمن ملف المشاركة بيانات وافية عن الباحث مثل الاسم ثلاثيًا، صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر، صورة شخصية، مكان السكن، رقم الموبايل"، حيث أن المشاركة متاحة أمام الباحثين من كافة الدول العربية، كما يمكن مشاركة أكثر من باحث في بحث واحد.

وذكرت أنه يشترط المشاركة في محور واحد من محاور المسابقة وهي: "حكم التطبيع مع الاحتلال من ناحية شرعية، أثر التطبيع على القضية الفلسطينية، دور شعوب الأمة ومؤسساتها في مواجهة التطبيع".

إضافة إلى محوري "مخاطر التطبيع على الدول والشعوب العربية والإسلامية نفسها "ثقافيًا، إعلاميًا، فنيًا ورياضيًا وغير ذلك"، والتطبيع مع الاحتلال وفق القانون الدولي والإنساني في ظل جرائم الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

ونوهت إلى أن آخر موعد لاستلام ملخصات الأبحاث هو الاثنين 07/12/2020، على ألا يتجاوز الملخص الواحد صفحة واحدة، على أن يتم الرد على الملخص قبولًا أو رفضًا خلال أسبوع من تاريخ الاستلام وفق آليات الاستلام المتبعة.

وأضافت أن آخر موعد لاستلام الابحاث كاملة لأصحاب الملخصات المقبولة هو 07/3/2021، فيما سيكون حفل إعلان النتائج وتسليم الجوائز هو 15/4/2020.

وحول جوائز المسابقة، قالت: "الجائزة الأولى وقيمتها 2000$، الجائزة الثانية وقيمتها 1500$، الجائزة الثالثة وقيمتها 1000$، حيث ستعمل لجنة الجائزة على نشر الأبحاث المشاركة في مطبوع خاص.

ولفتت إلى أن الأبحاث المشاركة ترسل على البريد الإلكتروني التالي: palestineres4@gmail.com