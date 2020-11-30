قوات الاحتلال تقتحم سجن "عسقلان" وتنكل بالأسرى

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم الأسرى في سجن "عسقلان"، والذي يقبع فيه قرابة 45 أسيراً، منهم أسرى مرضى.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الاثنين، أن عملية التفتيش والتخريب داخل القسم استمرت حتى فترة المساء.

يُشار إلى أن عمليات الاقتحام تُشكل إحدى أبرز السياسات التنكيلية التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، ومنذ بداية العام الماضي، صعّدت من عمليات الاقتحام والتفتيش داخل أقسام الأسرى.

وسُجلت أعنف عمليات الاقتحام في سجون "عوفر، والنقب، وريمون"، تحديداً منذ شباط العام الماضي، واستمرت حتى العام الجاري، وكان آخرها في سجن "عوفر" الذي شهد أعنف الاقتحامات خلال العام الجاري.