فوائد وجبة الإفطار لصحتك



أظهرت دراسة حديثة أجراها المركز الطبي بجامعة راش الامريكية، عن أهمية تناول وجبة الإفطار والتي تعد بمثابة وقود تستمد منه الطاقة لبقية يومك. حيث اشارت الدراسة إلى أن تلك الوجبة تحفز عملية التمثيل الغذائي وتساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

وكشفت الدراسة عن ماذا يحدث للجسم عند تناول الإفطار في مواعيد مبكرة، أنه عند تناول الوجبة تحفز جسمك أنه يحتاج إلى حرق السعرات الحرارية، لكن إذا تم التجاوز عنها سيقوم جسمك بالحفاظ على تلك السعرات بدلا من حرقها.

وحددت الدراسة الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول وجية الإفطار:

1.انخفاض مؤشر كتلة الجسم لأنها تساعد على حرق السعرات الحرارية وتزيد من قدرتك على التخلص من الدهون.

2. تعطيك الشعور بعدم الجوع طيلة اليوم وبالتالي تحصل على دهون أقل.

3. تجعلك تتجنب البحث عن أطعمة غير صحية مثل السكريات والأطعمة التي تزيد من الوزن.

4. تمنحك قدرة أكبر على التركيز والانتباه وتحسين الذاكرة.

5.الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

6. مكافحة الاكتئاب والشعور بالإحباط والقلق .

وأوصت الدراسة بتناول أطعمة معينة في تلك الوجبة الهامة، حيث أوصت بتناول الفاكهة والخضروات وتناول كميات أكبر من الكالسيوم يوميًا، وتناول الألياف، وتتمثل تلك الأطعمة في الحليب والخبز المحمص وزبدة الفول السودانى والزبادى