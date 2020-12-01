غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2692) الثلاثاء 1/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

عزام الأحمد: مصر والأردن تبنتا رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

الخارجية الفلسطينية: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة

وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بتأييد التعاون الإسلامي لحقوق شعبه

مدير الصليب الأحمر يصف الوضع الصحي في غزة بـ "المقلق للغاية"

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يعتزم زيارة مصر ولقاء السيسي وأنباء عن تراجع السعودية عن فتح أجوائها…

وزارة الشتات الإسرائيلية: افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل

وسائل إعلام إسرائيلية: السعودية تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي في الطيران للإمارات

وزراء حزب العمل يقررون التصويت لصالح حل الكنيست الإسرائيلي

وفاة و1211 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

هآرتس: إسرائيل احتجزت جثامين 68 شهيدًا منذ عام 2016

اخبار دولية

القنصل البريطاني في القدس يؤكد موقف بلاده الرافض للاستيطان والداعم للشعب الفلسطيني

ضابط مخابرات أمريكي يكشف سرًا خطيرًا عن علاقة (إسرائيل) بمقتل "زادة "

تقرير إيراني: السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي فخري زاده صنع في إسرائيل تقرير إيراني: السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي فخري زاده صنع في إسرائيل

أخبار عربية

السيسي وعباس يبحثان «هدوء غزة» وإتمام المصالحة

الجامعة العربية تؤكد ضرورة توفير الدعم العربي للعملية التعليمية بفلسطين

سفير مصر في كندا يشارك في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

النيابة اللبنانية تحيل صحيفة للقضاء اتهمت البطريرك الماروني بالعمالة لإسرائيل

بشكل مفاجئ.. السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي

الأردن يدعو لتكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق لبنان

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

“حماس”: تعامل الاحتلال مع الأسرى يخالف القوانين والأعراف

القنصل البريطاني في القدس يؤكد موقف بلاده الرافض للاستيطان والداعم للشعب الفلسطيني

قوات الاحتلال تنكل بمشيّعي الشهيد شقير في القدس وتنفذ حملات اعتقال واسعة وتهدم…

حملة الدولة الديمقراطية الواحدة: هرولة الأنظمة العربية للتطبيع يمثل أخطر مخطط تصفوي للقضية…

اشتية يعلن عن اتصالات للحصول على مليوني جرعة لقاح للفيروس في المرحلة الأولى

الزيارة المفاجئة للرئيس عباس للقاهرة وعمان.. هل تنهي الحلم الإماراتي بلعب دور الوسيط…

الشرق الأوسط

فلسطين: نسبة المصابين تخطت المتعافين

نتنياهو يطلب زيارة مصر والانخراط في برامج إقليمية مع الفلسطينيين

الخليج الإماراتية

توتـر يواكـب تأجيـل مفاوضـات ترسـيم الحـدود بيـن لبنـان وإسـرائيل

الاهرام المصرية

الحكومة الفلسطينية ترفض اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب

سفير مصر في كندا يشارك في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الشروق المصرية

مسئول بالجامعة العربية: أي محاولات للانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني لن يكتب لها النجاح

سفير فلسطين لدى موسكو: نناقش مع الجانب الروسي إمكانية استخدام لقاح «سبوتنيك ــ V»

الجامعة العربية تؤكد ضرورة توفير الدعم العربي للعملية التعليمية بفلسطين

الأردن يدين هدم السلطات الإسرائيلية لدرج المقبرة اليوسفية بالقدس

الغد الأردنية

غزة : 5 وفيات و748 اصابة جديدة بكورونا

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

صورة بانورامية عن واقع السياحة الفلسطينية.. في الحقبة الأُردنية

"أسامة أيوب" يؤسس مركزاً في غزة لتدريب النساء على الملاكمة ويضم إليه 45 فتاة

إغلاق مدرستين في طولكرم بسبب كورونا

وقفه في الخليل رفضا للعنف ضد النساء

تربية بيت لحم تغلق 3 مدارس بسب فيروس كورونا

المالية ستحدد نسبة المستحقات.. الحكومة الفلسطينية تصادق على عدة قرارات

القبض على متهمين بالاعتداء على مواطن في نابلس

الحياة الجديدة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بينهم أسرى محررون

حماس بومبيو تمنع صنع في فلسطين!

تعليق الدوام في عدد من مدارس محافظة سلفيت بسبب كورونا

"التربية" في طولكرم تغلق مدرسة لـ24 ساعة بسبب "كورونا"

الخارجية: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية امتدادا لحرب الاحتلال التهويدية

الأيام

مستوطنون وقوات الاحتلال يعتدون على مسيرة غرب سلفيت

اشتية: فريق فلسطيني يتابع مستحقاتنا المالية

كورونا": 15 وفاة ورصد 2062 حالة جديدة منها 748 في القطاع و318 في محافظة نابلس

الاتحاد الأوروبي يقدم 9.27 مليون يورو لمستشفيات القدس

غزة: تغيير بروتوكول فحص "كورونا" وسحب العينات فقط لحالات محددة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الأسيرة "أبو غوش" تتنسم الحرية بعد اعتقال دام 15 شهرًا

قوات الاحتلال تقتحم سجن "عسقلان" وتنكل بالأسرى

إطلاق مسابقة لأفضل بحث علمي حول التطبيع مع الاحتلال

لقاء للفصائل بغزة غداً بعنوان "تطورات المشهد الفلسطيني"

الاقتصاد والزراعة تجتمعان بالقطاع الخاص لبحث تداعيات

الشرطة تُوقف 125 مواطنا خالفوا حظر التجوال

فلسطين اليوم

15 حالة وفاة و2062 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

حماس ترحب بتصريحات الرئيس السيسي حول المصالحة

غزة داخلية توقف 4 مخالطين بسبب اختراقهم الحجر المنزلي

سما نيوز

مستشار وزيرة الصحة: حال عجز العناية المكثفة بغزة من استيعاب المرضى فسيتم الإغلاق التام

الصحة" بغزة: سنعلن الثلاثاء عن جملة التغيرات بسياسة إجراء فحوصات فيروس كورونا

تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتيه: فريق فني من وزارة المالية يتابع ملف المستحقات

شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي

نقابة المحامين تُصدر بياناً بخصوص الاعتداء على أحد المحامين بالضفة

عرب 48

كورونا في القدس المحتلّة: حالة وفاة وعدد إصابات قياسيّ

توثيق: قوات الاحتلال ادعت عملية وأعدمت نور شقير ميدانيا

ممارسات الاحتلال: اعتقالات بالضفة والقدس وانتهاك أراضٍ في غزة

وكالة وفا

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