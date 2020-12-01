http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2692) الثلاثاء 1/12/2020
أخبار فلسطينية
عزام الأحمد: مصر والأردن تبنتا رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام
الخارجية الفلسطينية: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة
وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بتأييد التعاون الإسلامي لحقوق شعبه
هذا الشرط الأهم لفرض الإغلاق الشامل في قطاع غزة
"السلطة" تحاكم الصحفي الأسير لدى الاحتلال طارق أبو زيد
مدير الصليب الأحمر يصف الوضع الصحي في غزة بـ "المقلق للغاية"
بحر يدعو إلى توحيد الموقف الفلسطيني وبناء إستراتيجية عالمية لمواجهة الاحتلال
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يعتزم زيارة مصر ولقاء السيسي وأنباء عن تراجع السعودية عن فتح أجوائها…
وزارة الشتات الإسرائيلية: افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل
وسائل إعلام إسرائيلية: السعودية تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي في الطيران للإمارات
نتنياهو يرفض دعوات أحزاب المعارضة بحل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة
حوار مع المجندة التي رفضت الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي
“إسرائيل” تطالب الأمم المتحدة الاعتراف باللاجئين اليهود من الدول العربية
"غانتس يعتزم حل الكنيست.. والذهاب إلى انتخابات جديدة"
وزراء حزب العمل يقررون التصويت لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
وفاة و1211 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
هآرتس: إسرائيل احتجزت جثامين 68 شهيدًا منذ عام 2016
اخبار دولية
القنصل البريطاني في القدس يؤكد موقف بلاده الرافض للاستيطان والداعم للشعب الفلسطيني
واشنطن تبحث عن «أرضية مشتركة» بين لبنان وإسرائيل لاستئناف مفاوضات الترسيم
الرئيس الفنزويلي يدعو إلى رفع الحصار عن غزة.. ماذا قال؟
ضابط مخابرات أمريكي يكشف سرًا خطيرًا عن علاقة (إسرائيل) بمقتل "زادة"
تقرير إيراني: السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي فخري زاده صنع في إسرائيل
أخبار عربية
السيسي وعباس يبحثان «هدوء غزة» وإتمام المصالحة
الجامعة العربية تؤكد ضرورة توفير الدعم العربي للعملية التعليمية بفلسطين
سفير مصر في كندا يشارك في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
النيابة اللبنانية تحيل صحيفة للقضاء اتهمت البطريرك الماروني بالعمالة لإسرائيل
بشكل مفاجئ.. السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي
الأردن يدعو لتكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق لبنان
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“حماس”: تعامل الاحتلال مع الأسرى يخالف القوانين والأعراف
القنصل البريطاني في القدس يؤكد موقف بلاده الرافض للاستيطان والداعم للشعب الفلسطيني
قوات الاحتلال تنكل بمشيّعي الشهيد شقير في القدس وتنفذ حملات اعتقال واسعة وتهدم…
حملة الدولة الديمقراطية الواحدة: هرولة الأنظمة العربية للتطبيع يمثل أخطر مخطط تصفوي للقضية…
اشتية يعلن عن اتصالات للحصول على مليوني جرعة لقاح للفيروس في المرحلة الأولى
الزيارة المفاجئة للرئيس عباس للقاهرة وعمان.. هل تنهي الحلم الإماراتي بلعب دور الوسيط…
الشرق الأوسط
فلسطين: نسبة المصابين تخطت المتعافين
نتنياهو يطلب زيارة مصر والانخراط في برامج إقليمية مع الفلسطينيين
الخليج الإماراتية
توتـر يواكـب تأجيـل مفاوضـات ترسـيم الحـدود بيـن لبنـان وإسـرائيل
الاهرام المصرية
الحكومة الفلسطينية ترفض اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب
سفير مصر في كندا يشارك في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الشروق المصرية
مسئول بالجامعة العربية: أي محاولات للانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني لن يكتب لها النجاح
سفير فلسطين لدى موسكو: نناقش مع الجانب الروسي إمكانية استخدام لقاح «سبوتنيك ــ V»
الجامعة العربية تؤكد ضرورة توفير الدعم العربي للعملية التعليمية بفلسطين
الأردن يدين هدم السلطات الإسرائيلية لدرج المقبرة اليوسفية بالقدس
الغد الأردنية
نتنياهو.. عليك طلب لقاحات ايضا لسكان الضفة وقطاع غزة
تنسيق فلسطيني مع الأردن ومصر لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام
“إسرائيل” تطالب الأمم المتحدة الاعتراف باللاجئين اليهود من الدول العربية
11 أسيرا فلسطينيا مصابون بالسرطان
غزة: 5 وفيات و748 اصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
الاتحاد الأوروبي يقدم 9 ملايين يورو لدعم مستشفيات القدس الفلسطينية
صحيفة عبرية: احذري يا دبي .. الإسرائيليون قادمون
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"الصحة" تتسلم 21 جهاز تنفس اصطناعي من منظمة الصحة العالمية
قرارات جديدة لحكومة اشتية .. ماذا عن كورونا؟
تعرف على آخر مستجدات المولدات الكهربائية بغزة.. ماذا قال النائب العام؟
حماس تعلق على "إرادة السلطة"
حكم قضائي لمُدان بتهمة القتل العمد في الخليل.. ما تفاصيل؟
القدس المحلية
صورة بانورامية عن واقع السياحة الفلسطينية.. في الحقبة الأُردنية
"أسامة أيوب" يؤسس مركزاً في غزة لتدريب النساء على الملاكمة ويضم إليه 45 فتاة
إغلاق مدرستين في طولكرم بسبب كورونا
وقفه في الخليل رفضا للعنف ضد النساء
تربية بيت لحم تغلق 3 مدارس بسب فيروس كورونا
المالية ستحدد نسبة المستحقات.. الحكومة الفلسطينية تصادق على عدة قرارات
القبض على متهمين بالاعتداء على مواطن في نابلس
الحياة الجديدة
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بينهم أسرى محررون
حماس بومبيو تمنع صنع في فلسطين!
تعليق الدوام في عدد من مدارس محافظة سلفيت بسبب كورونا
"التربية" في طولكرم تغلق مدرسة لـ24 ساعة بسبب "كورونا"
الخارجية: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية امتدادا لحرب الاحتلال التهويدية
الأيام
مستوطنون وقوات الاحتلال يعتدون على مسيرة غرب سلفيت
اشتية: فريق فلسطيني يتابع مستحقاتنا المالية
كورونا": 15 وفاة ورصد 2062 حالة جديدة منها 748 في القطاع و318 في محافظة نابلس
الاتحاد الأوروبي يقدم 9.27 مليون يورو لمستشفيات القدس
غزة: تغيير بروتوكول فحص "كورونا" وسحب العينات فقط لحالات محددة
وكالة صفا
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا
حماس تشيد بجهود مصر في تحقيق الوحدة وإنهاء الحصار
الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز الزعيم شرق القدس
أبرز قرارات مجلس الوزراء بختام جلسته الـ(85)
"الألكسو" تطالب العالم بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين
الاحتلال يغلق 3 آبار مياه شمال شرق جنين
الاحتلال يهدم بركسين قيد الانشاء في قلقيلية
الصحة تحذر من زيادة نسبة الإصابات والوفيات بكورونا الأيام القادمة
"حشد": قطع مخصصات أسر الشهداء شجع الاحتلال على اقتطاع أموال المقاصة
نائب بالتشريعي: الاحتلال روَض السلطة ويدفعها لمزيد من الانحدار والتنازل
التنمية الاجتماعية بغزة تعلن معايير صرف المنحة القطرية
وكالة الرأي الفلسطينية
النائب العام: سنلاحق كل من يخالف قرار "تسعيرة المولدات"
الأسيرة "أبو غوش" تتنسم الحرية بعد اعتقال دام 15 شهرًا
قوات الاحتلال تقتحم سجن "عسقلان" وتنكل بالأسرى
إطلاق مسابقة لأفضل بحث علمي حول التطبيع مع الاحتلال
لقاء للفصائل بغزة غداً بعنوان "تطورات المشهد الفلسطيني"
الاقتصاد والزراعة تجتمعان بالقطاع الخاص لبحث تداعيات
الشرطة تُوقف 125 مواطنا خالفوا حظر التجوال
الأوقاف تُغلق مسجدين بخانيونس ورفح وتُعيد فتح آخرين بالوسطى
فلسطين اليوم
د. الهندي: فصائل المقاومة تؤمن بالمصالحة التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل
هل تضحي السلطة بمخصصات أسر الشهداء والاسرى؟
15 حالة وفاة و2062 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
حماس ترحب بتصريحات الرئيس السيسي حول المصالحة
تعليق الدوام في عدد من مدارس الضفة الغربية بعد اكتشاف حالات كورونا
الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز الزعيم بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن
صحة تصدرًا توضيحًا بشأن تغير سياسة إجراء فحوصات "كورونا"
داخلية غزة توقف 4 مخالطين بسبب اختراقهم الحجر المنزلي
قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى
مدفعية الاحتلال تطلق "قنابل إنارة" شمال قطاع غزة
سما نيوز
مستشار وزيرة الصحة: حال عجز العناية المكثفة بغزة من استيعاب المرضى فسيتم الإغلاق التام
الصحة" بغزة: سنعلن الثلاثاء عن جملة التغيرات بسياسة إجراء فحوصات فيروس كورونا
تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..
مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اشتيه: فريق فني من وزارة المالية يتابع ملف المستحقات
شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي
نقابة المحامين تُصدر بياناً بخصوص الاعتداء على أحد المحامين بالضفة
الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عسكري في القدس المحتلة
نقابة الاطباء: قررنا اخلاء الاطباء من مستشفى طوباس التركي لعدم توفر الحماية
حماس: تعامل الاحتلال مع الأسرى يخالف القوانين والأعراف
عرب 48
كورونا في القدس المحتلّة: حالة وفاة وعدد إصابات قياسيّ
توثيق: قوات الاحتلال ادعت عملية وأعدمت نور شقير ميدانيا
ممارسات الاحتلال: اعتقالات بالضفة والقدس وانتهاك أراضٍ في غزة
وكالة وفا
إغلاق مدرسة ذكور طولكرم الشرعية لـ48 ساعة بسب ...
الاحتلال يواصل التصعيد: اقتحام للأقصى واعتقال ...
"التعاون الاسلامي" تجدد دعمها الثابت للقضية ا ...
شخصيات وقوى مغربية تشارك في إحياء فعاليات الي
محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مكتب البريد بسبب فير ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 1 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م قوات الاحتلال الإسرائيلي تشنّ حملة عسكريّة واسعة على مدينتي رام الله و البيرة، و أدّت الحملة إلى استشهاد 3 فلسطينيين بينهم ناشطان من كتائب القسّام ، و جرح العشرات من المدنيّين، و اعتقال ما لا يقلّ عن 45 فلسطينياً .
- 2001م الاستشهاديّان القسّاميان نبيل محمود حلبية و أسامة محمد عيد ، ينفّذان عمليّة مزدوجة في سوق "محناه يهودا" في القدس المحتلة ، و أوقعا 12مقتيلاً صهيونياً و أكثر من 180 جريحاً منهم 30 بحالة خطرة
- 1993 م مقتل إسرائيلية تدعى شلفاه أوزانا 24 عاماً من سكان القدس وإصابة 3 آخرون في البيرة بالضفة الغربية.
- 1988 م الانتقال لجنيف لسماع خطاب عرفات قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الانتقال لجنيف للاستماع إلى خطاب عرفات بعد أن رفضت أمريكا إعطاءه تأشيرة دخول.
- 1973 م وفاة بن غوريون وفاة رئيس وزراء العدو الصهيوني وأول رئيس وزراء لدولة الكيان الصهيوني "ديفيد بن غوريون" الذي مات عن عمر 87 سنة وهو أول من أسس عصابات الهاغاناة.
- 1948م مؤتمر أريحا كان من نتائج حرب النكبة عام 1948 أن بدأ الفلسطينيون يفقدون الأمل في قدرة الدول العربية على قهر إسرائيل، وخاصة بع9د هزيمة الجيش المصري في النقب، ولكن ورغم هذه الظروف عقدت الهيئة العربية العليا، وبعد التشاور مع ا للجنة السياسية في الجامعة العربية مؤتمر غزة في 1-10-1948 وأعلنت حكومة عموم فلسطين للتعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة الحكم الوطني، غير أن اتجاهاً آخر ظهر بين بعض الفلسطينيين ودعوا إلى عقد مؤتمر أريحا ليكون بعد مؤتمر عمان الذي عقد في صالة سينما البتراء في نفس اليوم للرد على مؤتمر غزة.
- 1948 م عقد مؤتمر أريحا، الذي اتخذ قرارا بتوحيد الأردن وفلسطين. من أهم مقرراته «أن تتألف من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية مملكة واحدة، وأن يبايع جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملكاً دستورياً على فلسطين».
- 1930 م لجنة التحقيق الدولية (لجنة شو) التي شكلها مجلس عصبة الأمم للتحقيق في حقوق العرب واليهود في حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك) تضع تقريرها الذي يقرر أن الحائط "أثر إسلامي مقدس" وأنه بكل حجر ومدماك فيه طولاً وعرضاً بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربي ووقف إسلامي، وأن لا حق لليهود فيه مطلقاً.