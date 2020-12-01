وكالة الرأي الفلسطينية المشتري وزحل يشكلان ما يسمى “كوكبا مزدوجا وكالة الرأي الفلسطينية ظهر فجأة واختفى فجأة.. "الهيكل الغامض" يثير حيرة الأميركيين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2692) الثلاثاء 1/12/2020 وكالة الرأي الفلسطينية فوائد وجبة الإفطار لصحتك وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يعنى Chrome Actions وكيف تستفيد منها؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكنك الحفاظ على الأسرار الشخصية بهاتفك الذكى؟ وكالة الرأي الفلسطينية انستجرام يكشف عن تحديث جديد مخصص للمعلنين وكالة الرأي الفلسطينية المناعة من كورونا قد تستمر 8 أشهر بعد التعافى وكالة الرأي الفلسطينية 5 خضراوات تساعدك على حرق دهون البطن وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يخوض 8 مباريات خلال ديسمبر.. ويوفنتوس أقوى المواجهات
أخبار » عجائب وطرائف

ظهر فجأة واختفى فجأة.. "الهيكل الغامض" يثير حيرة الأميركيين

01 كانون أول / ديسمبر 2020 08:22

1
1

بشكل مفاجئ، اختفى الهيكل الغامض الذي تم العثور عليه في منطقة نائية من صحراء ولاية يوتا الأميركية، مثيرا النظريات الغريبة حول طبيعته والمسؤولين عن إحضاره وإزالته.

وكان مسؤولون في مجال الحياة البرية قد اكتشفوا هيكلا معدنيا غامضا في منطقة نائية من الولاية، أثناء مراقبة قطيع من الحيوانات البرية من طائرة هليكوبتر، قبل أيام.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن ارتفاع الهيكل المتراص يبلغ نحو 3.5 أمتار، وهو مزروع في الأرض، مشيرة إلى أنه مصنوع من نوع من المعادن.

وشاركت صفحة "دورية الطرق السريعة في ولاية يوتا" على "فيسبوك"، وهي صفحة حكومية رسمية، صورا للهيكل، بعدما جرى التقاط الصور من طائرة هليكوبتر أثناء رحلة استكشافية للحياة البرية.

وبنفس غرابة وجوده بشكل غير متناسق مع الطبيعة الصحراوية، اختفى الهيكل من مكانه، من دون أن تعرف السلطات المسؤولين عن إزالته.

وبلغ زوار عن اختفاء الهيكل، بعد أن قصدوا موقعه لرؤية الظاهرة الغريبة بأنفسهم.

وزعم أحد الزوار أنه رأى شاحنة بيضاء محملة جسما كبيرا، وهي تغادر موقع الهيكل، مما أثار الشبهات حول هوية الأشخاص الذين أخذوه.

وقال طيار المروحية التي التقطت أول الصور للهيكل بريت هتشينغز، لقناة "كي إس إل تي في" الإخبارية المحلية: "كان هذا أغرب شيء صادفته هناك طوال سنوات الطيران التي أمضيتها".

وتابع: "يبدو أن هذا الجسم من صنع الإنسان، ويبدو أنه قد غُرس بقوة في الأرض ولم يسقط من السماء".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أمير الظل" يطلق روايته الجديدة "ورود برائحة الدم"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟