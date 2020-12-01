قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من الضفة.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن مواطنين جرى اعتقالهما من نابلس، وهما: معاذ كعبي، ونضال خلف الحج محمد، وهو شقيق الأسير منذر، المحكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا.

فيما جرى اعتقال ثمانية مواطنين من القدس، وبلداتها، بينهما طالبان في جامعة بيرزيت، وهم: بكر عويس وهو أسير سابق، ومنتصر بربر، وهو نجل الأسير مجد بربر المحكوم بالسّجن (20) عامًا، إضافة إلى فيصل لؤي عبيد من بلدة العيساوية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدتي بدوّ وقطنة، وهم: أيمن أبو عيد، وهاشم حميدان، وزياد طه، وجودة حوشية، وشريف خضور، إضافة لاعتقال روضي معزوز ياسين من سلفيت.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس من القدس نضال صيام، وأفرجت عنه لاحقاً بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وأيمن طارق سرندح من العيسوية.