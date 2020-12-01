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بدء التسجيل لتسديد رسوم طلبة جامعة الأمة من المستحقات

01 كانون أول / ديسمبر 2020 03:40

وزارة المالية
وزارة المالية

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية بغزة بدء التسجيل لتسديد رسوم طلبة جامعة الامة من مستحقات الموظفين..

وذكرت أن التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الأمة يتم من خلال موقع الوزارة الالكتروني وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1/12/2020.

وأشارت إلى أنه سيستفيد من التسجيل الطلبة المسجلين للفصل بنسبة 50% من قيمة رسوم الفصل الدراسي الأول، ويمكن للموظف نفسه بالإضافة إلى (أب، أم، أخ، أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) الاستفادة حسب الاتفاق المبرم مع الجامعة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية). مع العلم أن التسجيل الالكتروني سينتهي يوم الأحد 3/1/2021.

 

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