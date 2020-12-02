ما هو صداع التوتر؟ أسبابه وأعراضه ونصائح للتعامل معه

يأتي صداع التوتر نتيجة الضغوط التي تواجهها كجزء من الحياة الحديثة وتسبب شعورًا بالاضطراب لدى معظم الناس.

صداع التوتر. كان يُعرف سابقًا بالعديد من المصطلحات القياسية مثل، صداع الإجهاد ، والصداع العضلي النفسي، وصداع تقلص العضلات ، وقد أطلق التصنيف الدولي لتشخيص الصداع على تسميته الآن باسم نوع التوتر من الصداع. كما يوحي الاسم ، يلعب نوع من التوتر العقلي أو العضلي دورًا في التسبب في هذا الصداع.

ما هي أسباب صداع التوتر؟



وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، فإنه على الرغم من أن السبب الدقيق للصداع الناتج عن التوتر غير معروف، إلا أن معظم النظريات تشير إلى أن التوتر أو الإجهاد هو السبب الجذري لصداع التوتر.

وتشير معظم النظريات إلى أن الانكماش المفرط لعضلات الوجه والرقبة بسبب زيادة المشاعر، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تؤدي إلى صداع التوتر، وتشمل بعض المحفزات الأخرى القلق والجوع والاكتئاب ومشاكل الأسنان والتدخين.

علامات صداع التوتر



يظهر صداع التوتر عادة على شكل ألم مثل إحساس شدّ حول الرأس، وفي بعض الأحيان قد يحدث هذا الصداع على جانبي الرأس أو قد يترافق مع ألم خلف العينين، وهذه عادة ما تكون خفيفة إلى معتدلة الشدة ، بشكل عام ثنائية في الموقع ولا تتفاقم مع النشاط البدني الروتيني، وقد يختلف تواتر نوبات الصداع هذه من مرة إلى مرتين في الشهر، ولكن في بعض الحالات ، قد تصبح أكثر مزمنة. نادرا جدا قد تترافق مع أعراض الغثيان والقيء وعدم الحساسية للضوء والضوضاء.

كيف نفرق بين صداع التوتر والصداع العادي؟



النوع الآخر الأكثر شيوعًا من الصداع الذي يعاني منه الناس هو الصداع النصفي، عادة ما يكون الصداع النصفي أحادي الجانب ، من النوع النابض مع مسببات محددة وعوامل مخففة.

وغالبًا ما يرتبط الصداع النصفي بعدم الحساسية تجاه الغثيان والقيء الخفيف ، مما يؤدي إلى تعطيل روتينك اليومي وتعطيله.

ولكن صداع التوتر خفيف ولا يتعارض بشكل عام مع ممارستك، فيشعر الناس بالارتياح بسرعة من خلال الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، ونادرًا ما يلتمس الناس الاهتمام بصداع التوتر، وفي بعض الأحيان ، قد يحدث صداع نصفي مختلط التوتر ، وهو أكثر شيوعًا عند النساء.

فيما يلي بعض النصائح لإدارة الألم للتعامل مع صداع التوتر



يساعد الحفاظ على رطوبة جسمك ، وتناول وجبات مناسبة في الوقت المناسب ، وتقليل التدخين في تخفيف صداع التوتر.

عندما تفشل العوامل المذكورة أعلاه في السيطرة على الصداع ، يمكن تناول أدوية طبية ومن المعروف أن بعض الفيتامينات مثل الريبوفلافين والإنزيم المساعد Q والمغنيسيوم تخفف من الصداع. قد تكون مكملات هذه مفيدة.

تشمل التقنيات الأخرى التي قد تساعد في تخفيف صداع التوتر الحمام الساخن أو البارد ، أو العلاج بالإبر أو التدليك لتخفيف التوتر والحفاظ على المواقف المناسبة.

بعض الإجراءات الوقائية من صداع التوتر



بعض النصائح البسيطة لتقليل صداع التوتر هي:

تقنيات الاسترخاء: يمكن أن تكون ممارسة الهوايات أفضل طريقة للاسترخاء. خصص وقتًا للأنشطة التي تحبها ؛ مثل الموسيقى أو الرقص أو القراءة أو قضاء الوقت مع حيوانك الأليف ، أي شيء يساعد في ذلك

إبعاد عقلك عن الروتين بمثابة أسلوب استرخاء ممتاز.

أعد تنظيم حياتك: في عالم اليوم ، من الصعب أن تكون لديك تجربة منظمة. هذا ممكن فقط إذا كان بإمكان المرء تحديد أولويات أعماله وأنشطته اليومية.

الوجبات الصحية والتمارين الرياضية: هذا أمر لا بد منه للصحة العامة. .

النوم جيدًا.

أخذ فترات راحة: أخذ الإجازات والابتعاد عن الروتين اليومي طريقة جميلة للتعامل مع القلق.