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الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

02 كانون أول / ديسمبر 2020 08:40

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الجمعة، تنبأت الدائرة بأن يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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