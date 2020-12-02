العثور على نوع غريب من التفاح

عثر بريطاني عاشق للطبيعة بالصدفة على نوع غريب من التفاح، وذلك خلال تجوله في منطقة ريفية قريبة من مقاطعة ويلتشير.

وفقاً لصحيفة الديلي ميل، فإن البريطاني آرتشي توماس عثر على تفاحة سقطت على طريق قرب منطقة تدعى وادي نادر، وذلك في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.

وذكر توماس في تصريحاته لم تكن مثل أي تفاحة رأيتها من قبل. ليست عادية على الإطلاق. لقد سقطت من شجرة قديمة ووحيدة في المنطقة، رغم أنني لست خبيرا في الفواكه فقد شعرت أن هذه التفاحة جديدة تماماً.

وعرض الرجل صورة التفاحة على العلماء عبر حسابه الخاص على السوشيال ميديا، أكدوا أن الثمرة نتجت عن طفرة طبيعية ولم تتعرض لعملية تهجين اصطناعية من قبل المزراعين.

وأوضح الخبير في الجمعية البستانية الملكية ببريطانيا جيم أربوري، أن الفاكهة لم تكن صنفا مزروعا بل هي نوع جديد تماما، مضيفا: "تبين أنها من إنتاج شجرة عمرها لا يقل عن 100 عام"، وبعد حصوله على تأكيد العلماء، قال توماس إنه يأمل أن يسجل هذه التفاحة بشكل رسمي، وأن تطلق تسمية خاصة عليها.

العام الماضي، بدأ في الولايات المتحدة تسويق نوع جديد من التفاح يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة عام كامل، وقد استغرق تطوير هذا النوع من التفاح نحو عقدين من الزمن.

ووفقاً لبي بي سي، كانت جامعة واشنطن أول من أنتج في عام 1997 نوع التفاح كوسميك كريسب في عملية تهجين بين تفاح هني كريسب ونوع انتربرايز، وكلفت عملية تسويق هذا النوع من التفاح الذي يتميز بأنه متماسك، ومقرمش ومليء بالعصير، مبلغ 10 ملايين دولار.

وتقول كيت إيفانز، التي شاركت في الإشراف على برنامج التهجين في جامعة واشنطن: "إنه تفاح مقرمش، ومتماسك نسبيا، وفيه توازن بين الحلاوة والحموضة"، وأضافت أنه يحتفظ بخصائصه عن الخزين في الثلاجة لمدة تصل إلى 12 شهرا.

وغرس المزارعون في ولاية واشنطن 12 مليون شجرة من هذا التفاح. ولا تسمح قوانين براءة الاختراع الصارمة بغرسه في مناطق أخرى من البلاد.