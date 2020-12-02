المليونيرة المتسولة تصدم الجميع في مصر: ما جمعته يفوق التوقعات

تسبب حالة القبض على متسولة مصرية، في صدمة للجميع لما كشفته قوات الأمن عن حياتها وعن ما أجمعته من وراء التسول.

في التفاصيل التي نقلتها الصحافة المصرية، فقد ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على سيدة بتهمة التسول والنصب، في أحد أحياء القاهرة، وادعت المتسولة إصابتها ببتر في إحدى ساقيها، وجلست فوق كرسي متحرك في أماكن متفرقة، بعدة محافظات، تتسول من المواطنين وتكسب تعاطفهم معها.

وكانت التحريات الأمنية أفادت بأن سيدة شوهدت تتسول من المواطنين، وتدعى إصابتها بالشلل والعجز وتجلس فوق كرسي متحرك في أكثر من مكان مختلف.

وقال شهود عيان، إن تلك السيدة شوهدت تسير على قدميها عقب انتهائها من التسول في نهاية كل يوم.

متسولة مصرية

الأمر الذي تطلب تدخل قوات الأمن، لمراقبتها و التحري عنها، ووفقاً للمعلومات عنها فهي تحمل اسم نفيسةوتبلغ من العمر 57 عاماً، و تبين أنها غير مصابة بأي أمراض ولا مصابة بالزهايمر.

ليس هذا فقط، بل كانت الصدمة من قبل مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي، حين تبين أنها تمتلك 5 عمارات سكنية في محافظتي الغربية والقليوبية، بالإضافة إلى مبلغ مالي في بنكين بقرابة 3 ملايين جنيه.

وعلى الفور حررت السلطات محضراً بالواقعة وجاري عرضها على النيابة العامة، لمعرفة السر وراء قيامها بالتسول طيلة هذه المدة.

متسولة عمان

ليس في مصر فقط، خلال الشهر الماضي، في عمان كشف مدير وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية عن ضبط فرق المكافحة لإحدى المتسولات في العاصمة عمّان تمتلك شركة قائمة ومسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، كما تحصل عائلتها على دخل شهري مجموعه 842 ديناراً شهرياً.

حيث تم ضبط إحدى المتسولات بوسط البلد في العاصمة عمان، ولدى التدقيق الأمني عليها وعلى ممتلكاتها كانت المفاجئة بأنها تمتلك شركة قائمة ومسجلة رسمياً في وزارة الصناعة والتجارة، وهي شركة قائمة منذ العام 2015.

الفتاة المضبوطة تبلغ من العمر 30 عاماً وتعيش مع 4 أفراد من عائلتها ويبلغ دخلهم الشهري 842 ديناراً شهرياً، حيث تحصل هي وشقيقتها على مبلغ 300 دينار من الضمان الاجتماعي، وشقيقتها الثالثة تحصل على مبلغ 242 ديناراً شهرياً.