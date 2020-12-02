حيلة ساعدت الطفلة حنين على حفظ القرآن الكريم كاملاً

كشفت الطفلة حنين محمد، وهي الطفلة التي حققت شهرة واسعة بسبب حفظها للقرآن الكريم في السادسة من عمرها، عن الطريقة التي اتبعتها حتى أكملت حفظها على نحو أمثل بمساعدة والدتها.

وقالت في تصريحات تليفزيونية لها أنها كانت في البداية تحفظ نصف وجه ثم تطورت قدرتها بحفظ وجه كامل، حتى استطاعت حفظ وجهين، مشيرة إلى أنها كانت تقرأ الجزء المراد حفظه 10 مرات ثم تقوم بتسميعه لوالدتها التي تحفظ القرآن كاملاً كذلك.

الطفلة حنين حافظة القرآن الكريم

من جهتها قالت أم حنين إنها لاحظت على الطفلة القدرة على حفظ القرآن بعد أن تمكنت من حفظ قصار السور عن طريق السمع، مؤكدة أنها كانت تحرص على إسماع أولادها القرآن حتى أثناء لعبهم.

وأشارت إلى أن تلك الطريقة ساعدت ابنتها على حفظ 40 سورة تقريبًا من القرآن، مضيفة أن ابنتها الصغرى وتدعى رغد عمرها 4 سنوات ونصف وتحفظ من القرآن 6 أجزاء.

ونصحت "أم حنين" الأمهات من أجل مساعدة أبنائهم في حفظ القرآن بالمداومة على تكرار الآيات من خلال الاستماع للقرآن، وقبل ذلك تصحيح قراءة وتلاوة الآيات نطقًا، مع ترك الحرية والمساحة من الوقت للعب والترفيه، ثم العودة لتكرار قراءة الآيات، مع التشجيع والدعم المستمر بمنحهم هدايا، أو الذهاب بهم للملاهي والحدائق كلما أنجزوا مقدارًا معينًا من حفظ القرآن الكريم.

كانت حنين حققت شهرة واسعة بسبب قدرتها على حفظ القرآن الكريم، ومن ضمن التعليقات التي انتشرت على السوشيال ميديا، على فيديو لها: " ماشاء الله تبارك الله اللهم احفظها واجعلها قُرَّة عين لوالديها الطفلة حنين تبلغ من العمر 6أعوام وأشهر حفظت القرآن الكريم كاملاً وهاهي تقرأ لكم من سورة البقرة وصدق الله(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدَّكِر) فاعتنوا بأطفالكم واغرسوا فيهم حب القرآن وحفظه فإن هذا السن جاهز للتلقي