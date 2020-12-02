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ضمن مواجهة جائحة كورونا

الصحة تفتتح برنامج تدريبي للأطباء الجدد لمكافحة العدوى

02 كانون أول / ديسمبر 2020 09:11

التنمية البشرية بالصحة تفتتح برنامج تدريبي تعريفي للأطباء الجدد
التنمية البشرية بالصحة تفتتح برنامج تدريبي تعريفي للأطباء الجدد

غزة- الرأي

في إطار تعزيز كفاءة الطواقم الطبية لمواجهة "كوفيد 19"، ومتابعة الخطة الاستراتيجية للوزارة لتطبيق سياسات مكافحة العدوى لجميع التخصصات الصحية افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة تدريبية للأطباء الموظفين الجدد وذلك في مقر مستشفى النصر للأطفال.
 وخلال لقائه بالأطباء تحدث د. أحمد شتات مدير دائرة شئون الأطباء في الإدارة العامة للمستشفيات عن دور تنمية القوى البشرية البارز في متابعة البرامج التدريبية المختلفة والنوعية ضمن خطة وزارة الصحة في تحسين جودة التدريب وتدريب أكبر عدد من الكوادر في مختلف المجالات لاسيّما التدريب على طرق مكافحة العدوى في ظل جائحة كورونا. 
وأوضح د. شتات أن الهدف الأساسي من هذه الدورة الاطلاع على السياسات المقرّة من الوزارة في التعامل مع حالات "كوفيد "، إضافة إلى التدريب على مهارات مكافحة العدوى وبعض مهارات الاتصال والتواصل والتعامل مع المرضى والجمهور.
 ونيابة عن مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة افتتح ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة كلمته ومباركا للأطباء الموظفين الجدد انضمامهم لفريق العمل بالوزارة، موضحاً أن هذه البرامج التدريبية جاءت وفقاً لتلبية احتياجات وزارة الصحة في مختلف الجوانب التدريبية وخاصة في ظل جائحة كورونا.
 وتابع ا. نوفل أنه خلال اليومين سوف يتم مناقشة سياسة المستشفيات فيما يخص الوبائيات، إضافة إلى التعرف على الإنعاش القلبي المتقدم، ومهارات الاتصال والتواصل، طرق مكافحة العدوى، داعيا الأطباء إلى المشاركة الفاعلة خلال التدريب لتحقيق الاستفادة المثلى من البرنامج.

129011923_737150623552535_6994804319886643095_n التنمية البشرية بالصحة تفتتح برنامج تدريبي تعريفي للأطباء الجدد
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