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السماح بأدائها بالساحات العامة

الأوقاف تقرر منع أداء صلوات الجنائز بالمساجد

02 كانون أول / ديسمبر 2020 09:30

غزة- الرأي

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الأربعاء، منع أداء صلوات الجنائز في المساجد وأدائها في الساحات العامة بسبب الاحتشاد والإزدحام ومخالفة إجراءات السلامة بالمساجد في ظل تفشي فيروس كورونا في القطاع.

ودعت الوزارة في تعميم وصل "الرأي" جميع الأئمة والخطباء إبلاغ الناس بهذا القرار، وعدم السماح بأداء صلوات الجنائز داخل المساجد، ووجهت المواطنين للإسراع في دفن الموتى، وعدم انتظار الصلوات المفروضة.

كما دعت لعدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وإقامتها بمن حضر من الأقارب، مؤكدةً على عدم فتح بيوت العزاء وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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