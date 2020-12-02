وعظ العمل النسائي ينشئ مجموعات إلكترونية للتواصل الفقهي

غزة- الرأي

أنشأت اللجنة العلمية في دائرة الوعظ التابعة للعمل النسائي بوزارة الأوقاف مجموعات الكترونية عبر تطبيق ( واتس أب) بإشراف مجموعة من الواعظات المختصات بالمجال الفقهي, والتي يزيد عددهن عن (600) سيدة من مختلف الإعمار.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للعمل النسائي أ. كفاح الرملي أن التواصل الإلكتروني بات يشكل دور مهم في ظل جائحة كورونا بالتزامن مع توسيع مهام التطبيقات الكترونية وارتباطها بالمجتمعات بصورة مباشرة.

وأضافت أن العمل الإلكتروني الدعوي يُشكل ركيزة أساسية في ظل إغلاق المساجد ومؤسسات المجتمع المدني ,مشيرةً أنها عالجت العديد من القضايا الوعظية في ضوء الشريعة الإسلامية

من جهتها بينت ممثلة اللجنة العلمية د. ميسر أبو عمرة أن أعداد المشاركات قابل للزيادة على الصعيد المحلي والعربي, منوهةً أن المجموعات الإلكترونية تتضمن فقرات تفاعلية هادفة, بالإضافة لتقديم برامج ودورات فقهية مختصة بموضوعات المرأة, يعلن عنها ضمن توقيت وبرنامج محدد.

وأشادت العديد من المشاركات بأهمية المجموعات الفقهية التي تحقق بصمة نوعية لتلبية احتياجات المرأة المسلمة والارتقاء بها على كافة الأصعدة.

