رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 9 وفيات و1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية وهي كالتالي: الخليل (2)، نابلس (2)، رام الله والبيرة (2)، ضواحي القدي (1)، طولكرم (1)، جنين (1)".

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (224)، نابلس (321)، بيت لحم (200)، قلقيلية (70)، رام الله والبيرة (174)، جنين (151)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (97)، طولكرم (94)، طوباس (36)، ضواحي القدس (70).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (139)، جنين (81)، نابلس (127)، طولكرم (45)، رام الله والبيرة (140)، طوباس (71)، سلفيت (49)، قلقيلية (33)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (355).

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.