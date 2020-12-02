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أغلقت 115 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة

الشرطة تُحرر 631 مخالفة بحق متجاوزين لإجراءات الوقاية

02 كانون أول / ديسمبر 2020 01:09

غزة- الرأي

حررت الشرطة في غزة 631 مخالفةً بحق المتجاوزين لإجراءات الوقاية والسلامة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ظل تفشي جائحة "كورونا".

وفي هذا السياق، حرّرت شرطة المرور والنجدة 494 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، فيما حررت 137 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي.

كما احتجزت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 82 مركبات مخالفة لقرار حظر التجول المسائي، من بينها 9 دراجات نارية.

إلى ذلك، بيّن التقرير اليومي للمباحث العامة بالشرطة، أنها أغلقت 115 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت المباحث إلى توقيف 38 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 26 آخرين بعدم تكرار المخالفة.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 244 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما وأنهت 12 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

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