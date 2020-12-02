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ووقف تهربها من هذا الاستحقاق الوطني

حماس تطالب فتح بموقف واضح بشأن الانتخابات الشاملة

02 كانون أول / ديسمبر 2020 01:36

غزة- الرأي

طالبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، حركة فتح، بموقف واضح من الطرح الفصائلي الذي عُرض أمس خلال اللقاء الوطني بضرورة إجراء انتخابات شاملة.

ودعا الناطق باسم الحركة حازم قاسم عبر حسابه بموقع "توتير"، حركة فتح إلى "وقف تهربها من هذا الاستحقاق الوطني"، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع.

وكانت فصائل وقوى وطنية وإسلامية دعت السلطة الفلسطينية خلال لقاء وطني عقد بمدينة غزة أمس الثلاثاء للالتزام بمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي عقد بالتزامن في رام الله وبيروت مطلع سبتمبر الماضي، والكف عن التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وشددت الفصائل خلال اللقاء على ضرورة استكمال جولات المصالحة وصولًا لإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وبناء استراتيجية وطنية موحّدة وقيادة ميدانية لتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

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