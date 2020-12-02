مدرسة وفاء العامر بالوسطى تفعل الصفوف الافتراضية من خلال اليوتيوب

الوسطى- الرأي

استمراراً للتعليم الالكتروني في ظل جائحة كورونا ولمساندة التعليم الوجاهي بعد اكتمال خطة العودة الآمنة للمدارس، قامت معلمة التربية الإسلامية بمدرسة وفاء العامر المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى فاتن فرحات، بتفعيل الصفوف الافتراضية في مادة التربية الإسلامية للمراحل المختلفة عبر إنشاء قناة يوتيوب تعليمية لإدراج الدروس التعليمية ومشاركات الطالبات.

مديرة المدرسة حنان مسلم قالت لإن المدرسة ومنذ جائحة كورونا وبتوجيهات مديرية التربية والتعليم بالوسطى تعمل ضمن نظام التعليم الالكتروني والصفوف الافتراضية حتى يتم إيصال المعلومات وشرح الدروس للطلبة عبر التقنيات الحديثة ومنها اليوتيوب والواتس اب.

وأشادت مسلم بجهود معلمات المدرسة ومبادراتهن التعليمية ومنها ما قامت به المعلمة فاتن فرحات من إنشاء قناة على اليوتيوب لعرض الفيديوهات التعليمية من خلالها إضافة إلى عرض أعمال الطالبات وتشجيعهن على الاستمرار في التواصل عبر الصفوف الافتراضي ومجموعات الواتس.



المعلمة فرحات أوضحت أن الصفوف الافتراضية أصبحت حاجة ملحة في ظل جائحة كورونا حتى بعد عودة التعليم الوجاهي لأنها عامل مساعد وأساسي في العملية التعليمية، وأضافت بأن الهدف من إنشاء قناة اليوتيوب والصفوف الافتراضية هو محاولة تحدي الصعاب وتذليلها قدر الإمكان وإضفاء المتعة على التعليم وتشجيع الطالبات من خلال البدء بتسجيل شروح لعدد من الدروس للمراحل الدراسية المختلفة ورفعها على قناة اليوتيوب.

إضافة إلى إدراج الفيديوهات المميزة للطالبات على القناة من أجل التحفيز والمنافسة ورفعها على الصفوف الافتراضية، والألعاب التربوية والمسابقات الافتراضية للمراحل (10_11_8(، ومتابعة الطالبات بشكل مستمر من خلال المهام الدراسية والواجبات الإلكترونية.

قناة اليو تيوب