الاقتصاد تنظم 81 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 81 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، إنه تم تحرير 15 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و15 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت أنه تم تنفيذ 8 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن قسم مديرية المعادن الثمينة نظمت 12 زيارة على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظتي غزة والوسطى.



فيما تابع قسم الصناعات المعدنية و الحرفية بالإدارة العامة للصناعة، مستلزمات وفروش الغاز وأخذ عينات للفحص لمطابقتها مع المواصفات الفلسطينيةعة جولات ميدانية على عدد من المصانع لتجديد التراخيص والتأكد من عوامل السلامة.