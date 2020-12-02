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الموافقة بالقراءة التمهيدية على حل الكنيست الإسرائيلي

02 كانون أول / ديسمبر 2020 03:54

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فلسطين المحتلة - الرأي

صادق "الكنيست" الإسرائيلي اليوم الأربعاء بكامل هيئته بالقراءة التمهيدية على قانون حله، ما يعني الذهاب إلى انتخابات جديدة في غضون الأشهر القادمة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن المصادقة تمت بتأييد 61 عضوا ورفض 54، وبذلك ستتوجه الساحة السياسية الإسرائيلية لانتخابات جديدة.

وحظي القرار بدعم رئيس حزب "أزرق- أبيض" وزير الجيش "بيني غانتس" وحزب العمل، وأحزاب المعارضة.

ولم يستجب رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" لمطلب "غانتس" بالإقرار السريع للميزانية، وبدا أنه يسعى هو الآخر للذهاب نحو الانتخابات للتخلص من الشراكة مع "غانتس".

وامتنعت القائمة العربية المشتركة عن التصويت على القانون، فيما وقف إلى جانب حزب الليكود برفض الخطوة أحزاب المتدينين "يهدوت هتوراة"، و"شاس".

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