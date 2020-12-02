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رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية

02 كانون أول / ديسمبر 2020 04:22

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غزة- الرأي:

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الأربعاء، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع.

ومن المقرر أن يتم صرف المنحة غداً الخميس عبر فروع البريد في كافة المحافظات، حيث يمكن للمستفيد معرفة الموعد والمكان المخصص لاستلام المنحة من خلال الرابط الالكتروني.

وكانت الوزارة قد بينت في تصريح سابق لوكالة الرأي أن معاير الاستفادة من المنحة كالتالي:

1. من استلم أقل من 15 مرة .

2. من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

3. لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

4. تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.

رابط الفحص من هنا

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