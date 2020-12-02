الاحتلال يوقع تجارة غير عسكرية بقيمة 220 مليون $ مع البحرين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، الأربعاء، توقيع تجارة غير عسكرية مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار في 2021.

ويأتي التوقيع في الوقت الذي يستطيف فيه الاحتلال وفداً من دولة البحرين؛ لتوطيد العلاقات التي تأسست حديثا بين البلدين.

وطبّعت البحرين والإمارات العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في 15 سبتمبر/ أيلول، في اتفاق برعاية أميركية ودوافع استثمارية.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في القدس، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني "ثمة فرصة ذهبية لدفع هذا الأمر قدماً، وليس في المجالات التجارية فقط، بل وفي المجالات الثقافية والرياضية والتبادلية والسياحية أيضا".

وتشير التوقعات التجارية لوزارة الاقتصاد الإسرائيلي إلى نمو الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين من الألماس والمعادن، وزيادة واردات النفط والألومنيوم من البحرين.