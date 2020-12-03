كيف تتناول البيتزا دون التعرض لزيادة الوزن؟

كشف الطاهي الإيطالي الشهير باسكوال كوزولينو عن العديد من النصائح الناجعة لتناول البيتزا دون التعرض لزيادة الوزن، مستمداً هذه النصائح من تجربته الشخصية، حيث تمكن من خسارة الوزن رغم تناوله البيتزا بانتظام.



فيما يلي مجموعة من النصائح التي تتيح لك تناول البيتزا دون التعرض لزيادة الوزن، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:



اشرب الماء قبل تناول البيتزا

يقول كوزولينو: "غالبًا ما يعتقد الكثيرون بأنهم جائعون عندما يشعرون بالعطش، ويبدؤون بتناول الطعام على الفور، وهذا يساهم بزيادة الوزن، لذا أنصح الجميع بشرب كوب من الماء قبل تناول أي وجبة بما في ذلك البيتزا، فقد يكون الشعور بالجوع مضللاً.



خفض نسبة السكر في البيتزا

يمكنك خفض نسبة السكر في البيتزا، عن طريق إضافة طبقة غنية بالألياف والبروتين. على سبيل المثال، في حين أن بيتزا الجبن البسيطة تسجل 80 من 100 على مقياس نسبة السكر في الدم، فإن فطيرة الخضار تسجل 49 درجة فقط . الخضار النيئة واللحوم الخالية من الدهن مثل صدور الدجاج تساهم في خفض نسبة السكر في الدم. تجنب إضافات الخضار التي تم طهيها بالكثير من الزيت.



تناول البيتزا الغنية بالطماطم

اختر البيتزا مع صلصة الطماطم . كلما زادت صلصة الطماطم، كان ذلك أفضل لأن صلصة الطماطم غنية بالليكوبين، الذي تظهر الدراسات أنه قد يكون وقائيًا للقلب ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.



تقليل كمية الجبن

يعد طلب (أو صنع) البيتزا الخاصة بك باستخدام كمية مخفضة من الجبن، طريقة سهلة لخفض الدهون المشبعة (والسعرات الحرارية) في الفطائر العادية. يمكنك تعويض قلة الجبن بإضافة المزيد من الخضار إلى فطيرة البيتزا.



تجفيف الزيت

إذا لاحظت طبقة من الزيت تطفو على بيتزا الجبن، خذ منديلاً وامسح الفائض من الزيت، فهذا سيوفر عليك حوالي 50 سعرة حرارية، ويزيل كمية من الدهون من فطيرة البيتزا.



تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية زائدة

عندما يأكل معظم الناس البيتزا، فإنهم يقرنونها بالصودا أو الشاي الحلو أو مشروبات أخرى. حاول تجنب تناول هذه المشروبات واستبدالها بالماء أو الشاي المثلج غير المحلى لتجنب السعرات الحرارية الموجودة فيها.