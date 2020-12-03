لماذا يسبب الفلفل الحار الحازوقة (الفواق)؟

إذا كنت من محبي الأطعمة الحارة، فأنت على الأرجح قد عانيت من الحازوقة الشديدة ، التي قد تزعجك؛ لكن ما الذي يسبب هذه الظاهرة؟

ولماذا يتأثر بعض عشاق الأطعمة الحارة أكثر من غيرهم؟



الفلفل الحار يحتوي على مواد كيميائية تسمى كابسيسين، وهي جزء من مجموعة من المواد الكيميائية المسؤولة عن إعطاء الفلفل نكهته المميزة ولذعته الحارة.

هذا كابسيسين ينشط الخلايا العصبية الموجودة في الحجاب الحاجز، والذي ينقبض بدوره مسببا الحازوقة .



الكابسيسين أيضا يعد مادة مهيجة، ويعتقد أن نباتات الفلفل الحار تستخدم الكابسيسين كآلية دفاعية لتمنع الحيوانات من التهامها. في الحقيقة، الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على الاستمتاع بالطعام الحار!



إذًا ، لماذا نسعى جاهدين في البحث عن أطعمة مهيجة قادرة على التسبب بالأحاسيس المؤلمة ؟



الفلفل الحار والألم



يرتبط الكابسيسين بمستقبلات الألم التي تسمى TRPV1. عندما يتعرض الجلد أو العينين للفلفل الحار عن طريق الخطأ ، فنحن ننشط هذه المستقبلات ، مما يفتح بوابة الألم على مصراعيها. هذه المستقبلات موجودة في أفواهنا وهي المتسببة بشعور الحريق عند أكل الأطعمة الحارة. ومن المثير للاهتمام أن هذه المستقبلات إذا ما تنشطت بواسطة الكابسيسين مرة واحدة فإنها تكمن لفترة من الوقت، أي أن المستقبل نفسه لا يعمل على نقل الإشارة مرة أخرى.



يطلق العلماء على هذه العملية Defunctionalization أو” إيقاف القدرة الوظيفية “ولهذا قد يستخدم الكابسيسين لبعض المرضى لعلاج الألم، لأنه يؤدي إلى فقدان الإدراك بالألم. مستقبلات الكابسيسين موجودة في جميع أنحاء الجسم حتى في الخلايا العصبية الموجودة في الحجاب الحاجز، وهي العضلات التي تسمح للرئتين أن تأخذ الهواء.



ويعتقد أن الحازوقة ناجمة عن تقلص لاإرادي أو تشنج للحجاب الحاجز متبوعة بتقلص وانكماش للمزمار ، يغلق تدفق الهواء للقصبة الهوائية بشكل مؤقت وعندما يضرب الهواء القادم المزمار يصدر عنه صوت الحازوقة المعروف.

لا زال العلماء يتكهنون حول آلية حدوث الحازوقة الدقيقة، وحول طريقة تأثر الكابسيسين على الحجاب الحاجز التي لاتزال حتى الآن غير واضحة تمامًا. ولحسن الحظ، جزيئات الكابسيسين في الأطعمة التي نتناولها لا تلتصق لفترات طويلة، بل إنه يتم امتصاصها بالمعدة والأمعاء ليتم هضمها.



ولكن ، لماذا يعاني البعض من الحازوقة عند تناولهم كميات بسيطة جدًا من الفلفل الحار بينما لا ينزعج البعض الآخر من تناول أي كمية منه ؟!



الطبيعة والنشئة والاستجابة للفلفل الحار



أظهرت دراسة فلنلدية أن تفضيلنا للأكل الحار يحدد جزئيًا بواسطة جيناتنا، فاختلاف عدد وتوزيع مستقبلات الكابسيسين في أفواهنا يساهم في استجابتنا للأكل الحار.



وبطبيعة الحال ، من الممكن تغيير درجة تحمل الفلفل الحار؛ لا توجد دراسات علمية حاسمة أجريت على البشر بعد، لكن يمكننا توقع أن التحمل يزداد بزيادة التعرض للكابساسين، وهذا من شأنه أن يعطل عمل المستقبلات TRPV1 بالفم مما يجعلنا نعتاد تناول الطعام الحار.