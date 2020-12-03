هل خلط الزنجبيل مع القرفه ينتج مادة الغلوكيزرينين السامة؟

خلط الزنجبيل مع القرفه ينتج محلول الغلوكيزرينين السامة: هل هذا الكلام صحيح؟



"معلومه قد ترعبك عند خلط الزنجبيل مع القرفه ينتج محلول الغلوكيزرينين "ماده سامه تؤدي الى الوفاه"



د. خوله مناصرة- هذه المعلومة منتشرة بشكل كبير على الانترنت، ويتداولها الناس بكثرة.



حقيقة الأمر ان هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد مادة تسمى الغلوكيزرينين السامة.



من المعروف ان للقرفة والزنجبيل خصائص غذائية وعلاجية ممتازة، الا انه لا ينصح بالاكثار منهما او استعمالهما لفترات طويلة.



الاستعمال الزائد للقرفة يؤثر على الكبد، كما يمكن ان يتداخل مع بعض علاجات السكري.



اما الزنجبيل فقد يؤثر على بعض أمراض القلب ويمكن ان يتداخل مع بعض علاجات السكري أيضا.





لذلك اذا كنت مصابا بمرض معين، او تستعمل أدوية فعليك استشارة الطبيب قبل استخدام القرفة والزنجبيل.